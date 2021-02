Fuldmånekoncert live fra vandtårnet

Lørdag den 27. februar, kl. 20 kan man se med hjemme i stuerne, når en koncert med Tobias Elof og Jonathan Bremer livestreames fra Brønshøj Vandtårn

Af Erik Fisker

Mens fuldmånen langsomt toner frem på himlen over Brønshøj Vandtårn, finder der et møde sted mellem ukulele og kontrabas og mellem nordisk roots og jazz inden i den gamle betonbygning. Koncerten skulle have været afholdt med publikum til stede i tårnet, men i stedet rykker tonerne og vandtårnets lange efterklang ind på skærmene rundt omkring i bydelen.

Med mere end 20 års erfaring i at performe og komponere på ukulelen, en bachelor i traditionel musik fra folkemusikkonservatoriet, to DMA Folk-nomineringer og turnéer rundt i Europa og Asien er Tobias Elof’s musik blevet en etableret del af folkemusikscenen. Med inspiration i sine nordiske rødder lægger Elofs intime lyd op til fordybning. Elof ønsker at skabe en opposition til den larmende verden og fordre lytteren til en rolig sindstilstand.

I juni, 2017 udgav Elof sit debutalbum ”Settle Down” (Raske Plader). En plade der blev til over flere års samarbejde med musikere som Morten McCoy, Jonathan Bremer, vokalkvartetten Åkervinda samt lydteknikeren Jonas Nakel.

Med sig har Tobias Elof den anerkendte kontrabassist Jonathan Bremer, der har turnéret med Niels lan Doky og som mange kender fra duoen Bremer/McCoy.

Koncerten er støttet af Statens Kunstfond og Københavns Musikudvalg. Man kan finde liveventet på Brønshøj Vandtårns Facebookside.