Forfatterinterviews med plads til flere

De sociale medier har vist sig at være gode steder for bibliotekerne at møde publikum, og endda i et større antal end forsamlingsforbuddet og nogle af kulturhusene og bibliotekernes sale tillader

Af Line Falk Tranberg

Rasmus Riiskjær, bibliotekar på Husum Bibliotek har afholdt et forfatterinterview med Morten Pape i sidste uge med ca. 360 seere over det sociale medie Instagram. Hjemme fra hver deres stuer havde de to en hyggelig samtale, mens folk så med hjemme fra deres skærme.

– Vi havde begge en god oplevelse med formen, der var helt ny for os begge. Vi kom omkring alt fra arbejdet med hans bøger, hvor der er en 3’er på vej, forholdet mellem hans bøger og film og serier, hans skriveproces og om hvordan det er at være forfatter under nedlukningen, fortæller Rasmus Riiskjær.

Imens de to talte kommenterede dem der så med på livet løs og sendte både spørgsmål og positive tilkendegivelser og masser af hjerte emojier.

– Den hyggelige og hjemlige stemning tror jeg bidrog til et anderledes interview og måske endnu mere åbent interview, end hvis vi havde lavet arrangementet foran et publikum. Interaktionen med brugerne i live chatten er også vildt dejlig at mærke som interviewer, fortæller Rasmus Riiskjær.

Gentagelse af succesen

Bibliotekaren fra Husum har fået blod på tanden og er igen klar til at interviewe en ny forfatter. Det sker på torsdag, den 18. februar, kl. 20. Denne gang er det højaktuelle Glenn Bech, som i januar i år debuterede med romanen Farskibet.

– Glenn Bech har skrevet en voldsomt original og insisterende fortælling, der handler om hvad en fars selvmord gør ved de efterladte i familien, og om hvordan deres liv formes derefter. Jeg glæder mig vildt meget til at spørge ham om hans særlige skrift og hvordan det har været at arbejde med så sårbart og personligt stof, og om hvordan det har været at træde frem med sin historie, og om alt der inspirerer ham og giver ham håb, siger Rasmus Riiskjær.

Bogen Farskibet kan findes og læses via erolen.dk.

Både interviewet med Morten Pape og det kommende interview kan ses på Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus’ instagram profil. Det er nødvendigt at have en profil for at se med.