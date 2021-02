Første sø er godkendt til færdsel

Is på søerne Foto: Ursula Bach

Københavns Kommune har godkendt den første sø til færdsel og skøjtedans. Den ligger i Brønshøj

Af Gitte Ganderup

Isen på gadekæret ved Brønshøj Torv er nu åben for færdsel og skøjteløb. Husk at holde afstand og tage hensyn. Isen på flere andre søer er lige ved at være der, og derfor måler vi den igen lørdag. Vi sætter skilte op de steder, hvor isen er tyk nok til at være sikker at gå ud på, skriver Københavns Kommune fredag tidlig aften på deres facebookside.

I løbet af fredagen er der sat advarselsskilte op ved flere af de søer, hvor isen endnu ikke er tyk nok. Det er kun tilladt at gå ud på isen de steder, hvor der står et blåt skilt med ’Færdsel på isen er tilladt’.

Det er forskelligt fra kommune til kommune hvor tyk isen skal være for at blive godkendt til færdsel. Det kan også svinge fra sø til sø fordi lokale forhold som strøm og siv eller græs i vandet, kan gøre at isen er mere lumsk.

Gode råd

TrygFonden har en række gode råd om færdsel på is: