Flot 2.plads til Brønshøjs MGP-band

MGP Tæt løb ved lørdag aftens MGP resulterede i en flot andenplads til Tinke & the Winkies, som har mødt hinanden til musikundervisning på Brønshøj Skole

Af Gitte Ganderup

Corona får ikke lov til at aflyse alt, og selvom det var en anderledes udgave af børnenes melodi Gran Prix – MGP – var konkurrencen stadig hård blandt alle de gode sange og festen skruet helt op.

Bandet Tinke & the Winkies fra Brønshøj fik en flot andenplads og Emilie vandt MGP 2021 med sangen Ikke som de andre piger, som var en sang til hendes søster.

12-årige Tinke Kiehn Rosell har gået til musikundervisning hos musiklærer Kevin Lynggaard, som underviser på Brønshøj Skole, i 7 år. Det er hendes som lægger navn til Brønshøjs MGP band Tinke & the Winkies.

Først lærte Tinke at spille guitar og siden kom der sangundervisning til. Det var i forbindelse med sangundervisningen og festival-dagen En sommerdag på Bellahøj, at hun lærte Maja Møhl, Frida Lundstrøm og Vilma Beck at kende, som alle tre går i henholdvis 7. Z og Y på Brønshøj Skole. Tinke går på Skolen på Nyelandsvej på Frederiksberg.

– Vi er stadig helt oppe at køre, fortæller de fire piger, da Brønshøj-Husum Avis taler med dem søndag middag.

– Vi er så stolte af os selv, men måske også lidt skuffede, siger de.

En reaktion som alle må kunne sætte sig ind i.

Vær dig selv

Sangen, som Tinke har skrevet, handler om at alle skal kunne være sig selv. Den hedder Regnbuer og hver farve har et tema.

– For eksempel synger jeg ”Grøn er farven på den fri natur – min mor hun er gået på veganerkur – det er helt normalt, at spise tofu på salat”, synger Tinke.

– Det er vigtigt at man kan være den som man kan lide at være. Og spise den mad man vil.

Frida indskyder, at de godt er klar over, at de børn som ser MGP primært er yngre end dem selv; de er 12 og 13 – snart 14 år, og at der dermed følger et ansvar som rollemodeller.

– Men hvis det er det, man kan lide at spise, skal man gøre det. Det er jo bare føde. , siger Maja.

Sangen er til alle dem som ikke føler, at de kan være den som de gerne vil.

– Man må godt sige nej – og man skal ikke være med på mobberi, siger de.

Resten af søndagen skal gå med at se showet og så ud og gå en tur – hvem ved – måske skrive en autograf?

Tourplanen er ikke helt på plads endnu, men pigerne ved at de skal spille til Pride og at det hele msåke går i gang i maj.

Du kan følge @tinke_and_the_winkies_mgp2021 på instagram