Fælder du mere end tidligere? Læs med her

SPONSORERET INDHOLD: Det er faktisk ganske almindeligt at fælde – også dagligt. Der sidder omkring 100.000 hår på hovedet af det gennemsnitlige menneske, så der er ingen grund til bekymring, hvis du taber nogle hår i løbet af dagen. Det er faktisk almindeligt at tabe op mod 100 hår om dagen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Nogle mennesker fælder dog mere end andre, og det kan også komme i perioder. Hvis du derfor synes, at du fælder meget hår, og måske mere end ud før har gjort, så er du kommet til det rette sted.

Der kan nemlig være flere grunde til, at du lider af hårtab, men heldigvis findes der også i mange tilfælde råd for det.

Tegn på hårtab

Som sagt er det altså helt naturligt, at du vil fælde i løbet af dagen. Så hvordan ved du, når det er blevet unaturligt meget?

Det kan ske i perioder og kan være flere årsager til hårtab hos kvinder. Nogle af de mest almindelige årsager er:

• Graviditet

• Stress

• Eller anden form for sygdom

Hvis du oplever at fælde mere end normalt, så er det noget, du kan lytte til. Det er dog ikke altid grund til bekymring, at du finder hår, der er faldet af rundtomkring.

Du kan vælge at tjekke det tabte hår, du finder. Hvis der sidder en hårrod på enden af det, så er det et tegn på, at det er helt naturligt hårtab som følge af hårets vækstcyklus. Hvis du derimod ikke finder en rod på håret, så er det måske, fordi dit hår ikke er helt sundt.

Hvis du derudover oplever, at håret falder ud i klumper, så er der ingen tvivl om, at det ikke bare skyldes en almindelig cyklus.

Hvad kan du gøre?

Afhængigt af hvor stort dette problem er, så er der forskellige ting, du kan gøre. Det handler nemlig om både at styrke og skåne dit hår.

For det første kan du sørge for at spise sundt og at inkludere mad, som er med til at fremme hårvæksten. Du kan dog også tage kosttilskud med biotin eller andre vitaminer, som styrker håret.

Derudover skal du sørge for at behandle dit hår med ømhed.

• Pas på med stramme frisurer, der kan skade håret

• Udsæt ikke håret for alt for meget varme

• Gå over til at bruge mere skånsomme hårprodukter

Oplever du, at dit hårtab er helt umuligt at kontrollere, så bør du måske også overveje at søge læge. Det kan som sagt også være en underlæggende sygdom, som er skyld i hårtabet.