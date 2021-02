Et telefonopkald giver tryghed

Det kan være svært at føle sig tryg, når man er ældre, enlig og har dårligt helbred. For at bekæmpe denne frygt tilbyder Røde Kors daglige tryghedsopkald

Af Erik Fisker

I Brønshøj bor Torben Dahl. Han beskriver sig selv som førtidspensionist gennem hele livet, og som én der aldrig fandt sig en kone og som aldrig fik stiftet sin egen familie. Torben har et begrænset socialt netværk, og hans hverdag kan være meget ensformig. Han kommer ikke meget ud på grund af sit fysiske helbred, men han kan regne med en ting – et dagligt tryghedsopkald fra Rafal.

– Rart at nogen tænker på mig

Hver morgen ringer Rafal og tjekker, at Torben har det godt. Her snakker de to i et par minutter, og fortæller hinanden om deres planer for dagen. Det korte opkald har stor betydning for både Torben og Rafal.

-Jeg er faktisk et meget socialt menneske, der nyder andres selskab. Selvom Rafal ikke er her fysisk, kan jeg sagtens snakke mig glad, når han ringer, fortæller Torben og fortsætter:

– Når nogen ringer, giver det mig følelsen af, at jeg ikke er et ubetydeligt fnug i verden. Mine tanker og følelser har også betydning, og det er rart at høre om verden, når jeg ikke selv er ude at opleve den, siger Torben.

For Torben giver det også en stor tryghed at vide, at der bliver taget aktion, hvis helbredet fejler.

Men det er ikke kun Torben, der får noget ud af den daglige telefonsamtale. Også Rafal fortæller, at han ser frem til samtalen:

– Jeg elsker at hjælpe andre mennesker, og det gør mig glad at høre, at Torben har det godt. Det giver en positiv energi og er en god start på dagen for mig.

Rafal har været aktiv som frivillig i mange forskellige sammenhænge, og han bruger meget tid på at hjælpe andre mennesker. Han fortæller, at det betyder meget for ham at vide, at han er med til at gøre en forskel.

– Jeg kan godt lide at tale med mennesker, og jeg synes det er vigtigt at være med til at skabe tryghed og bekæmpe ensomhed, fortæller Rafal.

Tryghedsopkald er for ældre, enlige borgere, der har begrænset socialt netværk.Opkaldet varetages af frivillige, og er som regel kun et par minutter langt.

Den ældre modtager et opkald hver morgen, syv dage om ugen. Besvares opkaldet ikke, tager den frivillige kontakt til en Aktivitetsleder som tager affære.

