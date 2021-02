Efterlyser gerningsmand med maskinpistol fra foråret 2020

Københavns Politi har besluttet at offentliggøre en video og billeder en af gerningsmændene som løb ind i Gadelandet med maskinpistol og pistol

Af Gitte Ganderup

Fredag den 3. april klokken 18.00 sidste år løb to mænd i fuld maskering ind i Gadelandet, hvor de bevæbnet med henholdsvis maskinpistol og pistol jagtede en gruppe personer til fods.

Det lykkedes dog ikke gerningsmændene at indhente gruppen af personer, som løb væk og søgte tilflugt i området

Københavns Politi ønsker kontakt med enhver som så episoden i Gadelandet eller som ved noget om sagen, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Del af bandekonflikten

Københavns Politi efterforsker sagen som et drabsforsøg begået som led i den daværende bandekonflikt. Den 9. december 2020 blev fem mænd anholdt i sagen. Grundlovsforhøret den 10. december foregik for lukkede døre, hvorfor Københavns Politi for nuværende ikke kan give yderligere oplysninger.

– Vi vil også meget gerne i kontakt med de personer, som blev forfulgt af de bevæbnede gerningsmænd, siger Rasmus Nielsen.

De fem mænd, som blev anholdt den 9. december, sidder fortsat varetægtsfængslet. Men det er ikke alle, der stod bag drabsforsøget, som på nuværende tidspunkt er identificeret.

Derfor beder Københavns Politi nu om borgernes hjælp og offentliggør video af den ene af de to gerningsmænd.:

– Vi har anholdt en række personer for drabsforsøget, men har brug for hjælp for at få de sidste stillet til ansvar. Vi vil derfor meget gerne i kontakt med enhver, der så episoden eller på anden vis kender noget til sagen, siger politikommissær Rasmus Nielsen.

Den efterlyste gerningsmand er pt. uidentificeret. Det drejer sig om en:

Mand, mørklødet, højere end 180 cm, spinkel af kropsbygning.

Iført hvid eller lysegrå hættetrøje, sort bandana/tørklæde over munden, mørke/grå arbejdshandsker, sorte joggingbukser, sorte strømper og sorte sko med hvide såler.

Han var bevæbnet med en maskinpistol.

Personer med oplysninger i sagen bedes kontakte Københavns Politi på telefon 1-1-4.