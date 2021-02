Defensiv duo til hvepsene

FODBOLD: Vi tilføjer to stærke defensive kræfter til truppen i skikkelse af Kenneth Thinter og Oskar Møller. Thinter har senest været i AB Tårnby, mens Oskar er hentet i Rønne IK.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

– Thinter er en gammel kending, som vender tilbage. Han er velforberedt og en kriger, der altid giver sig 100 procent til både kamp og træning. Det er også et plus, at han kan dække mange pladser på banen – især de defensive – fortæller sportschef Thomas Ibsen om Kenneth Thinter.

Thinter har før været i Brønshøj, hvor han spillede syv kampe og scorede et mål i foråret 2015 for os.

Sidenhen har Thinter været forbi HIK, BSV, Fredensborg, Herlev, Hvidovre, Stenløse, Frem og som nævnt AB Tårnby.

– Oskar er en ung og spændende spiller på 20 år fra Bornholm. Han er en stor og stærk midterstopper, som med sin størrelse vil dominere luftrummet. Han har samtidig god fart og et fornuftigt afspil med bolden, siger sportschefen om Oskar Møller.

Oskar Møller kommer fra KS-klubben Rønne IK.

– Oskar arbejder hårdt og koncentreret til træning og kamp. Vi forventer os meget af Oskar og tror på, at han kan kæmpe med om startpladserne. Men han skal også bruge foråret til at vænne sig til niveauet i 2. division, fortæller Thomas Ibsen yderligere om Oskar Møller.

Både Thinter og Oskar har fået masser af spilletid i vinterens foreløbige træningskampe.