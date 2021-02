DBU København: Husum Boldklub er årets klub

Husum Boldklub er årets klub

Af Erik Fisker

DBU København har kåret Husum Boldklub som årets klub 2020 – en anerkendelse af det frivillige arbejde i en klub, som dyrker klublivet og er en vigtig ressource for lokalområdet

– De samler hundredvis af lokale tilhængere til deres hjemmekampe, kæmper for pige- og kvindefodbolden, gør en forskel for de svageste og rummer mangfoldigheden i deres lokalområde. Der er mange gode grunde til, at den snart 100 år gamle boldklub fra 1922 kan kalde sig årets klub i København, hedder det fra DBU København.

Med kåringen som årets klub i DBU København indstilles Husum BK også til prisen som årets klub i Danmark. DBU København og Husum BK vil markere kåringen på et senere tidspunkt, når forsamlingsforbuddet tillader det.

– De lokale fodboldklubber er unikke mødesteder, hvor folk kan mødes på tværs af alder, køn og social status. Det formål lever Husum Boldklub i høj grad op til samtidig med, at klubben har formået at forny sig gennem nye samarbejdsaftaler, som rækker ud i lokalsamfundet, siger DBU Københavns formand, Jesper Gradert.

Mere end en boldklub

Husum BK har en medlemsskare, som spænder over flere generationer. Der er således både drenge- og pigefodbold for de mindste og motionstilbud for de ældste.

Flagskibene er førsteholdene på herre- og kvindesiden, hvor flere hundrede lokale møder op for at støtte de bedste hold, som spiller i henholdsvis Danmarksserien og Kvindeserie Øst. Den lokale støtte kom også til udtryk i forbindelse med forårets COVID-19-nedlukning, hvor Husum BK solgte virtuelle billetter, og på den måde indsamlede over 30.000 kr. til klubkassen.

I 2020 indsamlede man 27.000 kr. til Knæk Cancer ved at sælge trøjer og målaktier, ligesom klubben stillede sine faciliteter til rådighed for de lokale daginstitutioner under forårets COVID-19-nedlukning.

Lokalområdets ældre har også mulighed for at komme forbi klubhuset, hvor der spilles bridge og petanque, ligesom en lokal strikkeklub har fundet vej til klubbens faciliteter. Derudover har børne- og ungdomsafdelingen etableret samarbejder med de lokale skoler, som har forankret klubben yderligere i lokalområdet, og skabt nye fodboldtilbud for pigespillere i skoletiden.

I de senere år har Husum Boldklub vundet vigtige sejre uden for banen, hvor man er lykkes med at få en kunstgræsbane og et nyt klubhus til de mere end 500 medlemmer. Klubben har afholdt DBU Fodboldskole, Feriecamp og trænerkurser i det forgangne år.

Et kæmpe skulderklap

– Vi er sindssygt hamrende stolte og beæret over denne pris. Det er et kæmpe kæmpe skulderklap af højeste karakter, og viser at selv mindre klubber kan få uddelt så stor og kæmpe en pris og det viser jo som vi altid har sagt, at vores klub er en hel speciel og fantastiske klub. Denne pris er et bevis og produkt af det arbejde der er blevet lagt igennem de sidste 15 år, og prisen viser også Husum som værende dygtige, stædige, vedholdende, visionære og selvom vi har mange jern i ilden, så glemmer vi jo ikke, at det er fodbolden som driver os som det første, siger Johnny Nielsen, formand for Husum Boldklub.

Husum hjemme: Blå/hvide trøjer, hvide shorts og blå sokker