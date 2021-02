Dag og nat

Lars Emil Juel Andersen blev matchvinder med sin scoring til 3-2. Foto: Thomas Løser

FODBOLD: Der var i den grad forskel på de to halvlege i gårsdagens træningskamp mod Lyngby U23. Lyngby sad solidt på 1. halvleg, men vi fik vendt tingene på hovedet efter en god 2. halvleg og vandt 3-2. Mathias Veltz, Oskar Tranberg og Lars Emil Juel Andersen scorede målene.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Lyngby lagde straks pres på os, og inden der var gået syv minutter, havde de allerede haft to chancer. Den sidste af disse var en stor en til, men friløberen blev sendt lige forbi mål.

Lyngby fortsatte med at presse på. De ramte sammenføjningen og måtte se et forsøg blive reddet på stregen. Men stadig ingen mål til gæsterne.

Vi kom dog på tavlen halvvejs i 1. halvleg – stik imod spil og chance. Anas Guendouri erobrede bolden på midten af banen, hvilket gjorde, at Mads Gabel kunne sende en stikning afsted mod Mathias Veltz. Og den skarpe angriber svigtede ikke, da han sendte bolden i mål. 1-0.

Den føring fik vi kun lov til at beholde i seks minutter. For efter en halv time blev en Lyngby-spiller nedlagt i feltet. Dommeren pegede på pletten, hvilket mange af Brønshøj-spillerne ikke var tilfredse med. Men dommeren holdt fast i sin beslutning.

Straffesparket skulle tages af Magnus Kaastrup, og han var sikkerheden selv. Han placerede bolden højt i målet uden chance for Kasper Vilfort. 1-1.

Lyngby kom frem til et par chancer mere, bl.a. en friløber. Men igen manglede skarpheden hos Lyngby-angriberen, som sparkede forbi mål.

Lige inden pausen kom Lyngby foran. En lang bold blev sendt afsted fra forsvaret, og vi fik ikke clearet ordentligt. Det gav en friløber til Lucas Ørneborg, som sikkert udplacerede Vilfort. 1-2.

I pausen blev der talt med store bogstaver fra cheftræner Lasse Holmgaard samt skiftet fire spillere ud. Holmgaards tale så ud til at have god effekt på spillerne, for de kom ud med et helt andet udtryk i 2. halvleg.

Vi var tæt på at udligne i første minut af 2. halvleg, da Emil Vatani kom frem til afslutning. Men bolden endte i sidenettet.

Vatani var tæt på igen efter en times spil. Elias Asidah With smed et perfekt indlæg mod bagerste stolpe, hvor Vatani kom stormende. Men wingbacken fik headet lige forbi mål.

Lyngby havde også et par gode muligheder i 2. halvleg, men kunne ikke få afslutningen indenfor målrammen.

Med et kvarter tilbage af kampen fik vi set et pragtmål af Tranberg. Midtbanespilleren havde set, at Lyngbys målmand stod langt ude af sit mål. Og med et skud fra omkring midten af banen, fik Tranberg sendt bolden i mål med en flot og kontrolleret afslutning. 2-2.

Allerede minuttet efter forsøgte Tranberg sign igen med en afslutning langt udefra, men denne gang fik målmanden slået bolden over mål.

På det efterfølgende hjørnespark lagde Elias et perfekt indlæg til bagerste stolpe, hvor Lars Emil steg til vejrs og headede bolden i kassen. 3-2.

Der var et par løse chancer til os i kampens slutfase, men ikke noget der var tæt på at føre til mål. Lyngby pressede på for en udligning, men blev holdt fra chancer. Så vi fik en 3-2 sejr efter at have været bagud 1-2 ved pausen.

Det skal også nævnes, at vi spillede en træningskamp i tirsdags mod Skovshoved. Her var 1. halvleg en lige affære, men vi kunne gå til pausen med en 1-0 føring efter et flot frisparksmål af Aleksandar Lazarevic. I 2. halvleg havde vi boldbesiddelsen, mens Skovshoved havde den største chancer. Det blev dog ikke til flere mål, og vi kunne tage sejren.

Dermed er de seneste fire træningskamp vundet, og vi håber, at den gode form kan tages med over i turneringen. Der mangler stadig tre træningskamp mod Hillerød, Slagelse og Roskilde KFUM.