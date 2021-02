Coliving konceptet – hvad går det ud på?

SPONSORERET INDHOLD: Vi gør brug af én bil, som vi lejer i et par timer. Eller én cykel, som vi bruger i et par minutter. Vi bruger endda samme skrivebord, som også kan lejes for at arbejde lidt uden for hjemmet, ofte sammen med andre, f.eks. for at afslutte et fælles projekt. Men hvad med at bo sammen? Kan vi forestille os en kombination af det private og fælles rum? Coliving konceptet, som allerede er kendt ude i verden, er efterhånden også ved at få fodfæste i Danmark. Hvad går det præcis ud på?

Coliving konceptet – det handler om at dele

Kort sagt handler coliving konceptet (staves også co-living) om at dele. Konceptet indebærer, at man både har et privat rum og fællesarealer til rådighed. Derfor har vi øverst i teksten nævnt eksempler med udlejning af biler i et par timer, cykler i et par minutter eller coworking-skriveborde. Den slags ydelser er primært målrettet millennial-generationens behov. Det drejer sig om unge mennesker, der ikke har råd til at købe deres egen lejlighed, og det kan ikke betale sig for dem at leje en lejlighed. På den anden side har de brug for at være ude i samfundet. De har behov for at etablere nye bekendtskaber, især når de rejser til en storby, hvor de skal arbejde eller studere.

Coliving giver dem en chance for at have et privat rum. De kan regne med dejlige lejligheder, der er lige så store som en etværelseslejlighed, og endda større, med de bedst mulige beliggenheder. Oftest tæt på arbejdspladsen eller universitetet, som det også gør sig gældende for kollegier.

Et eksempel herpå er etværelseslejligheder i København – Basecamp København City. København er et drømmested, når det handler om at studere – byen er hyggelig, du er tæt på alt, og alt er tæt på dig. Derudover har København et særdeles bredt udvalg af uddannelser. På 11 universiteter studerer 150.000 studerende og 10.000 Ph. d.-studerende. Mange af dem vælger coliving, fordi det er en billig og bekvem løsning. Prisen på et enkelt værelse starter fra 6.100 Kr., hvilket er en virkelig attraktiv pris i sammenligning med leje af en hel lejlighed, hvor man skal betale husleje og regninger (op til ca. 16.600 kr. for en stor lejlighed).

Coliving Basecamp, dvs. deling, er et privat badeværelse eller skab, og derudover et sted – lejligheden, hvor man kan gemme sig for at være alene, lige så længe, man har lyst. Der er tale om lejeboliger, og man skal bare stikke næsen udenfor døren for at finde forlystelser og underholdning, der er tilgængelige for alle. Her findes fælles spiserum, læserum, træningslokaler, fritidsrum og endda biblioteker.

Folk, der er med i sådan et samfund, bruger også færre penge , fordi de deler arealer, plads og i virkeligheden også ydelser, som de ikke nødvendigvis skal have for sig selv, og som ikke behøver at være fuldstændigt private for dem.

Brug og del – til mennesker, der er nye i en fremmed by

Når man rejser alene til en anden by er der en masse udfordringer, man skal tackle. Det er ikke kun et spørgsmål om at lære den nye omegn at kende, følge undervisningen eller finde ud af, hvordan man finder frem til en konkret adresse. Det er også frygten for ensomhed og en vision om et liv blandt fremmede mennesker, på et fremmed sted, hvor man alligevel gerne vil føle sig hjemme.

For mennesker, der står overfor den slags udfordringer, er deling af bolig, f.eks. ved at bo på de nævnte, private kollegier i København, måske en rigtig god løsning. Man kan have et privat rum og leje en lejlighed, men ikke nødvendigvis et sted i den anden ende af byen, hvor man er nødt til at betale høj husleje uden at kunne bo sådan, som man gerne vil. Her kan man bo i luksuriøst udstyrede lejligheder til samme pris som små etværelseslejligheder i udkanten af byen.

Det er ofte lejligheder, der ligger så tæt på hinanden, som var der tale om udlejede værelser.

I det private rum findes alt det, der bør være privat. Udenfor møder man til gengæld hver eneste dag mennesker, der gerne vil være en del af fællesskabet. Det er mennesker, der ønsker at etablere kontakt, have mulighed for at dele, handle i fællesskab og ikke mindst være sammen om at benytte serviceydelser, faciliteter og arealer. På den måde lærer man ikke kun at klare sig selv, men også at etablere nye, sociale relationer. På den anden side er det en udmærket mulighed for at gøre brug af alt det, man har brug for i hverdagen. Når man har alt det, man skal bruge, skaber det både psykisk, og fysisk velvære, til en lavere pris, fordi man er flere om at betale.

Coliving er også en løsning til mennesker, der ikke nødvendigvis har lyst til at knytte sig alt for tæt til ét sted. Sådanne mennesker er mobile og parate til at rejse, og fordi de ved, at der både vil være privatliv og fælles arealer på de nye steder, siger de ja tak til udfordringen i form af midlertidigt ophold i nye byer.

Deling af boligen, i stedet for at have sin egen

Det er dyrt, når man skal leje en lejlighed kun til sig selv. Derudover er det på en måde spild af de ressourcer, som man sjældent bruger selv og som man kunne dele med de andre, og dermed i sidste ende spare. Der findes mange, der ikke har råd til at købe egen bolig eller synes, at det simpelthen ikke er særlig rentabel eller tilfredsstillende. Coliving på en Basecamp er et udmærket alternativ, og det er ikke kun for erhvervsfolk, som arbejder indenfor boligmarkedet.

Deltagelse i det sociale liv og samhørighed med en gruppe er et naturligt behov for alle mennesker. Dertil kommer muligheden for at dele med de andre – alt det, der overhovedet kan deles. Man kan godt sige, at coliving konceptet er med til at opfylde et af menneskets grundlæggende behov. Konceptet har en mængde fordele, og det drejer sig ikke kun om, at man sparer penge. Det at dele kan fremadrettet være den måde, vi lever på. En chance for at etablere nye venskaber, lære verden at kende samtidigt med at man både har en privat og en fælles zone til rådighed. Og lader de to gå op i en højere enhed.

Coliving er Danmarks fremtid, meget nærmere, end vi tror.