CHGP starter 6. august

Bilerne fra OK Mobil 1 Legends Car Cup klassen kommer igen

Af Erik Fisker

Når Copenhagen Historic Grand Prix efter planen starter den 6. august, får løbet endnu engang besøg af de små, underholdende racerbiler fra OK Mobil 1 Legends Car Cup klassen.

Klassen er blevet en af publikumsfavoritterne ved det københavnske Grand Prix på og omkring Bellahøj og byder på utallige overhalinger, tæt race og spænding.

Køretøjerne i denne klasse ligner ved første øjekast personbiler fra tredivernes USA, men ikke når man kigger under karrosseriet. Det er nemlig biler, der er bygget ene og alene med det formål at køre race med dem – og underholdende for publikum.