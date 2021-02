Brændeovne igen-igen

Man kunne jo i stedet forsøge, at minimere eller helt fjerne de uønskede effekter af brændeovnsfyring. Som i andre tilfælde med uønskede ”gevinster” på ting kunne man jo støtte forskning i at få effektive, filtre fremstillet til skorstene med brændeovne.

Af Lars Nørgaard Andersen, Bækkeskovvej 53, Brh.

Kåre Pres-Kristensen(KP-K) går jo ofte her i BHA kraftigt i brechen at få forbudt brændeovne i København. Al respekt for det, men hvorfor bare forbyde noget fordi man ikke bryder sig om det eller der er skadelige effekter?

Man kunne jo i stedet forsøge, at minimere eller helt fjerne de uønskede effekter af brændeovnsfyring. Som i andre tilfælde med uønskede ”gevinster” på ting kunne man jo støtte forskning i at få effektive, filtre fremstillet til skorstene med brændeovne.

Et nærliggende eksempel på, at man lige bør se på om ikke man kan gøre noget uden, at fare frem med bål & brand, udgøres af problematikken omkring den kendte fugl, Skarven. Mange – fiskere, dambrugsejere og andre almindelig dødelige kan ikke døje den fiskeædende, sorte fugl. Så derfor ligger det lige for at skyde den – synes mange. Ingen tænkte for få år siden på, at man måske kunne gøre det svært om ikke umuligt for fuglene at æde fiskene ud af fiskernes net og dambrugernes damme.

Nu er der imidlertid bud på hvordan det kan gøres. Det suppleret med en ”forvaltningsplan” der tager toppen af bestanden, har bragt lidt ro i lejren.

Der er også andre ”ting” her i byen der burde forbydes hvis KP-K’s synspunkt skal nyde fremme: de mange dieseltog der pruster igennem byen hver dag, de tusindvis af person-dieselbiler der karter på kryds & tværs og de store krydstogtskibe der forpester luften på Østerbro(…det gjorde de i hvert fald engang!).

Man har vist også en landsdækkende plan om ”Røgfri Unge fra 2030”, uden at vi har set konkrete tiltag mod den helt store dræber, også i København. Der dør langt flere af tobaksrygning end af brændeovnsfyring, ca. 13.000 på landsplan, så mon ikke Københavns andel af dem er på 5.-6.000 alt for tidligt afdøde…

Så mit råd er, ud over udskiftning af de ældste brændeovne med bedre, mere effektivt forbrændende, at klappe hesten og finde midler til at sætte turbo på udformningen af filtre der kan minimere problemet med skadelige partikler – for så vidt de kommer fra brændeovne. Generelt synes jeg også det vil være forkert kun, at lave regler for København, det bør være landsdækkende tiltag der løser problemet.

Venligste hilsner – også til KP-K og de lokale skorstensfejere