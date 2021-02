Ild er livgivende

Af Mette Soraya Svane, Gaunøvej 40, Brh.

Jeg bor i et af de rigtig gamle huse i området med muret bindingsværk.

Vi kan ikke hulmurs isolere og er helt afhængige af en brændeovn, men vi fyrer med tørt, ordentligt brænde. En katastrofe for vores trivsel, hvis brændeovne blev forbudt.

Det må være muligt, at udvikle filtre, ligesom på biler.

Og i øvrigt tror jeg det er ur-menneskeligt at have et forhold til ilden.

Det er bare så dejligt at kigge ind i flammerne på en kold vinterdag.

Det er livgivende.