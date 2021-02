Botox behandling i København– få dit naturlige og friske udseende tilbage

SPONSORERET INDHOLD: En botox behandling kan både forebygge og reducere fine linjer og rynker i ansigtet. De fleste behandlinger med botox er overstået på under 10 minutter. Resultatet er en glattere hud samt et løftet og friskere udseende.

Klinikkerne i dag er rigtig dygtige og giver dig et smukt og naturligt resultat. Du skal altså ikke frygte at ende som de stakkels, udtryksløse 80’er-stjerner. Der findes massevis af klinikker i og omkring København, som kan hjælpe dig med en botox behandling.

Læs her mere om, hvordan botox kan hjælpe både mænd og kvinder, hvordan en behandling foregår, og om botox behandling priser i København.

Det kan botox gøre for dig

En botox behandling er til dig, der enten ønsker at forebygge eller bekæmpe rynkerne i ansigtet. Botox kan hjælpe dig med at komme af med de fleste rynker i panden og ansigtet. Både livsstilsrynker som bekymringsrynker og rygerynker samt aldersfremkaldende rynker som smilerynker og linjer omkring øjne og mund.

Botox er også til dig, der ønsker at få fyldigere læber. Botox giver selv de smalleste læber en smuk og naturlig fylde – hvor meget er helt op til dig. Du kan både vælge at få ekstra fylde i over- og underlæben eller i dem begge. Uanset om du ønsker botox i læberne eller botox i panden, kan du få hjælp af professionelle klinikker i København.

9 ud af 10, der får kosmetiske behandlinger, er kvinder. Men faktisk er botox behandlinger til mænd blevet markant mere populært de seneste år. Det er især rynkebehandlinger, der er blevet populært blandt mændene. Det skyldes formentligt, at det er blevet en trend, at mænd også går op i sit udseende. De fleste mennesker starter med botox behandlinger, når de er i 30’erne, for at reducere rynker. Men det er selvfølgelig både muligt at starte enten tidligere eller senere.

Hvordan virker botox?

Rynker kommer naturligt med alderen og bliver forværret af stress, bekymring og vrede. Når først rynkerne er kommet, er de vanskelige at bekæmpe på egen hånd. Derfor får du det bedste resultat med botox hos en professionel klinik i hænderne på de dygtige behandlere. En behandling med botox reducerer rynker og gør din hud glat allerede 7-14 dage efter din behandling.

En behandling foregår ved, at du får injiceret små dråber botox i musklerne på det ønskede område. Botoxen virker ved at forhindrer dine muskler i at trække sig sammen. Det er en ganske ufarlig behandling med minimal smerte, som hurtigt er overstået. Resultatet holder mellem 3-6 måneder, hvorefter du skal have en behandling igen. De fleste oplever, at holdbarheden øges, jo flere botox behandlinger de får.

Botox behandling priser

Det er individuelt, hvor meget Botox der skal bruges for at få den ønskede effekt. Prisen for en botox behandling varierer derfor både fra klinik til klinik – og fra person til person. Generelt ligger mindsteprisen på botox i ansigtet på 750 kr. Hos nogle klinikker kan du vælge at blive medlem af deres fordelsklub og spare penge på behandlingerne.

De fleste klinikker tilbyder, at du kan booke en gratis konsultation, hvor du kan få et prisoverslag på din behandling. Efter din gratis konsultation får du en betænkningstid på 48 timer, hvor du kan vurdere, om du vil tage imod behandlingen. En botox behandling er hurtigt overstået, og du kan efterfølgende fortsætte din dag, som du plejer.