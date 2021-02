Fra musikundervisning til MGP

Tinke & the Winkies med Tinke i gult detlager i MGP 2021. Foto: Carsten Mol

MGP Gruppen Tinke & the Winkies har mødt hinanden til musikundervisning på Brønshøj Skole. Da Tinke Kiehn Rosells sang blev valgt til MGP, ringede hun til sine veninder og inviterede dem med

Af Gitte Ganderup

12-årige Tinke Kiehn Rosell har gået til musikundervisning hos musiklærer Kevin Lynggaard, som underviser på Brønshøj Skole, i 7 år. Nu er hun med i MGP sammen med sine bedste veninder.

Først lærte hun at spille guitar og siden kom der sangundervisning til. Det var i forbindelse med sangundervisningen og festival-dagen En sommerdag på Bellahøj, at hun lærte Maja Møhl, Frida Lundstrøm og Vilma Beck at kende, som alle tre går i henholdsvis 7. Z og Y på Brønshøj Skole. Tinke går på Skolen på Nyelandsvej på Frederiksberg.

– De er mine besties, fortæller Tinke.

I et hæsblæsende tempo og konstant suppleret og supplerende med og til de andre piger.

De er sammentømrede, som kun teenagere kan være det og afslutter konstant hinandens sætninger – gerne med engelske udtryk.

Vær dig selv

Sangen, som Tinke har skrevet, handler om at alle skal kunne være sig selv. Den hedder Regnbuer og hver farve har et tema.

– For eksempel synger jeg ”Grøn er farven på den fri natur – min mor hun er gået på veganerkur – det er helt normalt, at spise tofu på salat”, synger Tinke i lobbyen på det hotel hvor bandet er i coronaboble sammen, og forklarer:

– Det er vigtig, at man kan være den, som man kan lide at være. Og spise den mad man vil.

Frida indskyder, at de godt er klar over, at de børn som ser MGP primært er yngre end dem selv; de er 12 og 13 – snart 14 år, og at der dermed følger et ansvar som rollemodeller.

Eksempelvis fortæller Vilma, suppleret af de andre, at hun blev drillet med at have ostehaps med.

– Eller makrel, siger de andre.

– Men hvis det er det, man kan lide at spise, skal man gøre det. Det er jo bare føde. Efterhånden så vokser man og bliver måske bedre til at se, hvad det betyder for de andre, når man kommenterer deres mad – også selvom det ikke var ondt ment, siger Maja.

Sangen er til alle dem som ikke føler, at de kan være den, som de gerne vil.

– Man må godt sige nej – og man skal ikke være med på mobberi, siger Tinke & the Winkies

MGP vises live på DR1 lørdag den 27. februar kl 19. Efterfølgende kan det findes på DRs platforme og kanaler lige som du kan følge @tinke_and_the_winkies_mgp2021 på instagram