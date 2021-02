Fællestime med oplæg af Alfred Hannibal

Nørre Gymnasium har fokus på elevernes trivsel her under nedlukningen

Af Erik Fisker

Tirsdag i sidste uge var der derfor en helt særlig, virtuel fællestime for eleverne på Nørre G.

Her var Alfred Hannibal, en tidligere elev fra skolen, på besøg for at holde oplæg om sin medvirken i DR’s ’Alene i Vildmarken’ 2020, hvor han blev nr. 2 med 58 dage.

Alfred fortalte levende om sine oplevelser, som kunne sættes i relation til den nuværende situation, hvor alle er afskåret fra de sociale aktiviteter, man savner fra tiden før Corona. Der var et bredt spektrum af spørgsmål i chatten, som Alfred svarede på med stort engagement.

Rektor sluttede af med en stor tak til Alfred for at komme til sit gamle gymnasium og fortælle om sine oplevelser. Samtidig opfordrede hun til, at alle på Nørre G kunne prøve at bruge inspirationen fra Alfred til fx at komme mere udendørs, tælle de positive dage og generelt være opmærksom på, hvordan man har det og tale sammen om det.