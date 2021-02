Der er fordele ved isolationen

Hvordan lægger man sin egen sundhed i hænderne på fremmede? Brønshøj-Husum Avis har talt med tre unge som bor i bofællesskab om tillid og hvad det gør ved fællesskabet at man konstant er sammen

Af Gitte Ganderup

-Fuck!

Det var helt ærligt Johanne Simonsens første reaktion, da skolerne, butikkerne og så godt som alting igen blev lukket ned i starten af december.

Den 21-årige energiteknolog-studerende var flyttet ind i bygningen med bofællesskaber i november måned.

I og med at der allerede var diverse restriktioner da Johanne og de andre flyttede ind i lejlighederne, var det ikke hendes boform som fyldte mest i nedlukningen.

Alligevel har nedlukningen haft betydning.

Studenterboliger

Johanne Simonsen, Katharina Moos Bille og Emil Zarrinfar bor i en ejendom i Tingbjerg med udsigt over Nørre G den ene vej og Tingbjerg Kirke den anden vej.

De bor alle tre i hver sin lejlighed med to andre roomies.

Ingen af kvinderne kendte de andre i lejligheden, før de flyttede ind hvorimod 18-årige Emil Zarrinfar flyttede ind sammen med sine venner fra gymnasiet, hvor han går i 3. g.

Nedlukning igen

Efter en sommer og et efterår hvor det var muligt at være lidt mere social, er de tre studerende igen tvunget til at vælge mellem hvem de vil være i boble med.

Katharina Moos Bille, 23 år og dansk-studerende på Københavns Universitet, ser faktisk en fordel i at være tvunget sammen med to andre i så godt som alt hendes vågne tid.

– Vi har brugt to måneder sammen uden at der kom en masse andre mennesker, siger hun.

De tre kvinder i hendes lejlighed kender hinanden virkelig godt allerede.

– Vi har små ritualer, som at vi ser The vampire diaries sammen.

De har også fulgt med i VM i håndbold og som utrolig mange andre, laver de også puslespil.

Selvom det er ret hyggeligt i lejlighederne, er der også bagsider:

– Der er en som lige er fyldt 20 og det kunne vi ikke fejre. Det er da lidt trist, fortæller Johanne Simonsen.

Livet udenom

Der er ingen af de tre, som ser ret mange mennesker.

– Vi er ret strikse. Vi snakker meget om det og vurderer case by case. En har haft projekt-studiegruppe på besøg. I mens tog jeg hjem til mor, som bor om hjørnet. Og hende med studiegruppen blev testet regelmæssigt. Der er også en kæreste som arbejder i et byggemarked. Men vi stoler på at alle træffer fornuftige valg, fortæller Katharina Bille.

Særligt ved juletid og i eksamensperioder er der dog ekstra fokus på at undgå smitte.

– Vi ville jo alle gerne hjem til jul. Så da talte vi om, at det jo ikke bare er sig selv man sætter i fare men os alle tre, som så skal i isolation, fortæller hun.

Eget ansvar

Generelt er der en høj grad af tillid blandt de studerende.

– De andre har deres eget ansvar. For man kan ret let komme til at skælde ud og holde øje med hinanden, siger Johanne Simonsen.

Det kan Katharina Bille godt genkende.

– Man tager ansvar for sig selv og siger højt hvad man selv gør. Man kan ikke kræve, at de har det på samme måde. Vi har helt sikkert forskellige forventninger og man kommer ret nemt til at have meninger om andre, siger hun.

På trods af at man godt kan komme til at mene noget om de andre, har der ikke været konflikter i lejlighederne.

Ikke alene

Der har til gengæld været rig mulighed for at støtte hinanden.

– Der er altid den der post-pressemøde dag. Med flere restriktioner. Det er jo ret tidligt i et venskab, at vi følelsesmæssigt har skullet håndtere for og med hinanden. Hvis jeg havde boet alene her, var jeg blevet helt kuks, fortæller Johanne Simonsen som faktisk boede alene før bofællesskabet.

– Det er som at være på kæmpe lang første date. Man kan fortælle alle de dumme historier fordi man kender ikke hinanden endnu.

Alle uddannelserne har semesterstart igen i februar. Mange af de studerende går på forskellige uddannelser og har forskellige tider i hver sin hjemmeskole.

– Der er et af værelserne i vores lejlighed som er så lille, at hun ikke kan læse derinde ved et skrivebord. Så hun må sidde i stuen. Det kommer jo til at betyde, at vi ikke kan se tv for eksempel, i mens hun er i skole. Og der er aftenundervisning. Men det må vi finde ud af, siger Katharina Bille.