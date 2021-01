Vil have helhedsplan for trafikken

Trafik Brønshøj-Husum Lokaludvalg skriver til politikerne på Rådhuset

Af Erik Fisker

På baggrund af blandt andet to tragiske højresvingsulykker på Frederikssundsvej i sommeren 2019 har Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttet at henvende sig til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget om trafiksikkerhed på Frederikssundsvej. Lokaludvalget anmoder om, at der udarbejdes en helhedsplan for trafiksikkerheden, primært på Frederikssundsvej.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har nedsat en arbejdsgruppe for at undersøge, hvad der kan gøres for at forbedre trafiksikkerheden og har blandt andet afholdt et online borgermøde om trafiksikkerheden på Frederikssundsvej. På mødet deltog Søren Troels Berg, fagkoordinator for trafiksikkerhed fra Teknik- og Miljøforvaltningen samt to politikere fra Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Næsager (C) og Marcus Vesterager (A).

Begge politikere gav på mødet udtryk for, at de fandt, det vil være en god idé, at der udarbejdes en helhedsplan for Frederikssundsvej, og det er nu op til det samlede Teknik- og Miljøudvalg at beslutte om der skal afsættes midler til at der skal udarbejdes en helhedsplan.

Lokaludvalget peger i sin henvendelse til politikerne på Københavns Rådhus på følgende punkter, som Lokaludvalget finder, der kræver særlig opmærksomhed:

• Brønshøj Torv

• Krydset Åkandevej/Frederikssundsvej

• Busstop og krydsning ved Bellahøj Kirke

• Sikre skoleveje generelt

• Flere og bedre krydsningsmuligheder