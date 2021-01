Veteranerne skal have gratis adgang til byens museer

I Venstre ligger det os meget på sinde at forbedre forholdene for vores veteraner i København og anerkende deres afgørende indsats - det skylder vi dem.

Af kulturordfører Flemming Steen Munch (V) og beskæftigelses- og integrationsborgsmester Cecilia Lonning-Skovgaard

Vores by rummer adskillige spændende museer i mange genrer fra den danske modstandskamp på Frihedsmuseet til byens historie på Københavns Bymuseum og til Thorvaldsens værker på Thorvaldsens Museum. Vi ønsker, at veteranerne får gratis adgang til de mange gode oplevelser på byens museer.

I medierne er København tidligere blevet kaldt for ”den værste kommune at være veteran i”. Den udtalelse gjorde stærkt indtryk på os, og det skal ikke være realiteten i Københavns Kommune. Danmarks veteraner har bidraget til, at vi alle kan leve i trygt og frit hjemme. De har uselvisk stillet op og kæmpet for den tryghed, der er grundstenen for vores velfærdssamfund. Vi har derfor meget at takke veteranerne for, og vi vil gerne give noget tilbage. Der er stor forskel på, hvordan det er at komme hjem efter en mission og skabe en hverdag herhjemme igen. Der er brug for positive indtryk og stimulering alene eller med familien.

I andre lande er der gratis adgang til en række museer for veteranerne. Dette er desværre ikke tilfældet i hverken København eller i resten af landet. Det vil vi gerne lave om på og har derfor stillet et forslag til politisk behandling. Nu sætter vi vores lid til, at vores kollegaer i Borgerrepræsentationen også vil være med til denne erkendtlighed til dem vi skylder.