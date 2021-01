Stop skræmmekampagnen, Næsager

Ingen alarm over udligningsreformen, siger beskæftigelses- og integrationsborgmesteren

Af beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V)

De Konservatives leder Jakob Næsager slår i Brønshøj-Husum Avis (20/1) alarm og påstår, at udligningsreformen ”gør det dyrere at være københavner” og vil ”koste hver familie 1000 kr. om året”.

Jeg kan heldigvis afblæse alarmen – ingen københavnske familier får et girokort pålydende 1000 kr. som følge af udligningsreformen, ligesom ingen vil se deres kommunale trækprocent gå i vejret.

Tværtimod bliver 2021 et år, hvor den kommunale kernevelfærd på flere områder får et gevaldigt løft i København – ikke mindst for børnefamilierne.

Vi ansætter en masse nye pædagoger for at tage et skridt fremad i forhold til minimumsnormeringer. Vi opgraderer en række idrætsfaciliteter. Og vi sikrer specifikt tryghed for børnefamilierne i Brønshøj-Husum ved at videreføre halinspektørerne i Bellahøj-Hallen og Vanløsehallerne.

Alt det ved Jakob Næsager og den konservative pressetjeneste godt – men alligevel fremturer han med sin sorte skræmmekampagne.

Ærlig talt – i en kold tid med regnvejr og restriktioner, er det så dét, vi har brug for?