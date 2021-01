Sommerhuse flås ned fra hylderne

Alene hos RealMæglerne steg salget af sommerhuse med 60 pct. i 2020 i forhold til 2019, som ellers var et bemærkelsesværdigt godt år på sommerhusmarkedet. Foto: ef Foto: ef

I 2020 blev der solgt 300 pct. flere fritidsboliger end 10 år tidligere. – Alt kan sælges, og det sælges til prisen på grund af korte liggetider, fortæller adm. direktør i RealMæglerne

Af Gitte Ganderup

Markedet for sommerhuse har i mange år kørt på lavt blus, men i 2020 skete der noget.

Et historisk stort antal boliger blev der solgt i det 2020, og der er ikke noget, som tyder på, at udviklingen på boligmarkedet vil gå i stå foreløbig. Køberinteressen er intens, prisudviklingen er fornuftig og salgstiderne er lave, lyder det fra Realmæglerne.

Det er der ifølge Preben Merrild Angelo, adm. direktør i RealMæglerne, flere forklaringer på:

– Først og fremmest er det jo blevet danskernes nye ferieform nr. 1. Udlejningsbureauerne melder om udsolgt, og det er ikke kun i højsæson, at der er rift om boligerne. Det er også i de skæve uger og til jul og nytår. Dernæst er det blevet attraktivt at eje et sommerhus, fordi det – evt. i kombination med udlejning – kan ejes billigt, og det er en god investering. Ikke kun i familielivet, men også i et økonomisk perspektiv. Der er kommet bedre lånevilkår, og fradraget på udlejning er eksempelvis hævet, fortæller han.

– Det er næsten umuligt at overse effekten af Covid-19-pandemien og de restriktioner, som samfundet har været underlagt siden marts 2020. Danskerne vil på ferie, og de vil have luft og frirum. Her funkler sommerhuset jo som en diamant, fordi det er symbolet på fred og ro – frihed og frisk luft, tilføjer Preben Merrild Angelo.

– Danskerne har taget klimabudskabet til sig, og de næste 5-10 år står i klimaets tegn. Der kommer fuldt tryk på den teknologiske udvikling og grønne løsninger. Mange har taget det på sig og sagt: Hvad kan jeg selv gøre? Og her er det blandt andet et personligt valg at rejse noget mindre. Pengene til flybilletterne puttes i sommerhuset i stedet.

Nye tal fra boligsiden viser, at der blev solgt 15.833 fritidsboliger i 2020. Dermed fortsætter tendensen fra 2019, hvor resultaterne af bl.a. flere politiske tiltag på fritidshushusmarkedet for alvor begyndte at vise sig.

RealMæglerne har bl.a. tidligere dokumenteret, at den typiske sommerhuskøber er par i aldersgrupperne 30-40 år og 40-50 år. Dog er familiesommerhuse og delesommerhuse også populære løsninger.