Solidarisk – smukt ord ik´?

Da jeg købte mit halve dobbelthus tilbage i 2004, troede jeg ikke, at det ord skulle få så stor betydning. I samejerkontrakten står der, at man hæfter solidarisk for fællesudgifter – Hvem ville se noget negativt i det?

Af Jan H., Brønshøj, adr. er red. bekendt

En ny nabo flyttede ind i 2017, og han har ikke betalt for vores fællesudgifter (vand, fjernvarme og ejendomsskat) siden juni 2020, så HOFOR har været herinde for at lukke for vandet 2 gange sammen med fogeden, og hver gang har jeg været nødt til at betale naboens regninger. (Indtil videre ca. 25.000 kr.)

Før nytår måtte jeg ringe til HOFOR, da naboen havde 2 regninger, hvor der var 2 rykkere og en inkasso og spurgte jeg hvad jeg kunne gøre? Svaret var at gå i banken og låne pengene. Jeg skulle altså låne pengene for at betale min nabos regninger. Så jeg måtte betale ca. 7.000 kroner for min nabo. Første februar skal jeg igen betale for min nabo og ejendomsskat.

Nu er kassen tom og til den første skal jeg lægge over 20.000 kr. og de penge har jeg ikke, så nu må vi sætte huset til salg, da jeg ikke har råd til at betale naboens regninger. I februar kommer HOFOR og lukker for vand og fjernvarme og senere kommer huset sikkert på tvangsauktion, med mindre et mirakel vil ske.

Konen er højgravid og skal nedkomme i slutningen af februar, så vi ville gerne have noget fred og glæde, men sådan er det desværre ikke.

Havde der i samejerkontrakten stået ”Betaler din nabo ikke for jeres fællesregninger, så skal du betale dem for ham og sådan kan det være i flere år”, så havde jeg da aldrig gået med til det. Men nu er vi magtesløse og kan ikke få hjælp nogen steder.

Er ”solidarisk” stadig et smukt ord?