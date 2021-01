Sne sne sne

Vinterens første sne er faldet og det er gået rigtig godt på årets første snedag

Af Gitte Ganderup

Snefri er ikke en egentlig mulighed i folkeskolen, men mange børn i hele bydelen havde nogle meget lange frikvarter onsdag formiddag efter at denne vinters første sne var faldet. Det så de ud til at sætte pris på.

Også i trafikken har den første sne ikke skabt problemer.

– Københavns Politi oplyse, at der ikke har været nogle anmeldelser om større uheld som følge af sneen i dag. Der har været enkelte mindre færdselssager, men i dem, er vurderingen ikke umiddelbart, at sneen har haft indvirken, fortæller deres pressetjeneste som tilføjer at de naturligvis opfordrer til fortsat at man kører forsigtigt og efter forholdene

Brønshøj ligger højt og Bellahøj ligger endnu højere. I landskabet omkring Degnemosen og Bellahøjhusene er der rig mulighed for, med god afstand, at få luftet kælke og bygget snemand.

Også i Husumparken, hvor der ved parkens renovering blev bygget en høj med trappetrin som en slags tribune, blev der kælket og bygget snemænd.

Derudover er de mange bunkere som ligger rundt omkring i villakvarterene gode at få en lille kælketur ned ad lige som der også er gode muligheder på Vestvolden, som med sine skråninger skaber et perfekt kælkelandskab til de mindre ture. Det forlyder sågar at man kan finde skråninger med hop på midten.

Og så er der bakken bag Mosehuset på Mosesvinget.

Temperaturen svinger mellem let frost om natten og 0 til én og to grader i eftermiddagstimerne. Sneen er tung og våd men den er der. Ifølge DMI fortsætter vejret sådan de næste dage