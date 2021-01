Små klubber har brug for folk med store hjerter

Dansk Træner Union fortæller om Husum Boldklubs Johnny Nielsen

Af Kaare Lundbye

Fortællingen om Johnny Nielsen er historien om blod, sved og tårer, om vilje, gå-på-mod og evnen til at sætte sig ud over egne behov for fællesskabets gode sag

Den mangeårige formand i Husum Boldklub ofrede personligt næsten alt i kampen for sin hjerteklubs overlevelse og fremtid. Dansk Træner Union mødte Johnny Nielsen, der i foråret 2020 blev hædret som Årets Leder af DBU København, og spurgte ham, om det var det hele værd?

– Selvfølgelig kan prisen blive for høj, smiler Johnny Nielsen, der har været Husum-dreng hele sit liv. Men jeg er her stadig, har det godt og er glad og stolt.

Johnny Nielsen kigger på kronen på livsværket. Husum Boldklubs nye, 600 m2 store klubhus og den fem år gamle kunststofbane. Klubhuset på Nordrupvej blev indviet i oktober 2019 efter mange års tovtrækkeri og budgetforhandlinger med Københavns Kommune.

For Johnny Nielsen var det kulminationen på næsten 15 års bestyrelsesarbejde, hvor han ofrede al sin fritid i og for klubben.

– Det har været hårdt, rigtigt hårdt. Jeg sad mere eller mindre med tre mands arbejde og må sande, at det nok kostede mig to forliste ægteskaber, to perioder, hvor jeg gik ned med stress, søvnløse nætter og gråd. Men igen; jeg synes, det har været det hele værd, og jeg ville gøre det om igen, hvis jeg kunne spole tiden 15 år tilbage, fastslår Johnny Nielsen og fortsætter:

– For sådan er jeg. Jeg rejser mig fra mine nederlag og er sådan en person, der glemmer mig selv, når jeg virkelig brænder for en sag. Og prøv at se, hvad vi nu har opnået, prøv at se alle de unge drenge og piger, der render rundt livlige og glade hernede. De har fået nogle fantastiske vilkår og rammer. Så ja, det har været det hele værd, synes jeg.

Johnny Nielsen satte sig i bestyrelse stolen i 2005 som kasserer og forelagde sine visioner og en redningsaktion for Husum Boldklub, der på det tidspunkt var økonomisk og sportsligt på spanden.

Tre mål – der blev opfyldt

– Jeg havde tre langsigtede mål: En ny kunststofbane, et nyt klubhus og på daværende tidspunkt den største trøje sponsoraftale for en seriefodboldklub. De øvrige medlemmer i bestyrelsen bakkede mig op. Det var afgørende.

Klubben smøgede så at sige ærmerne op, opbygget en egenkapital og begyndte at stemme dørklokker for at skaffe de økonomiske bevillinger. En vej, der var belagt af anlægsforhindringer og politisk modstand. Der skulle kæmpes for hver eneste krone, og Fredningsnævnet og Københavns Kommune jublede ikke med udsigten til en nyanlagt og dyr kunststofbane ved Husum Boldklub.

To gange forsøgte Fredningsnævnet at stoppe projektet. Kun Johnny Nielsens ukuelige optimisme og tro på tingene forhindrede klubben i at smide håndklædet i ringen.

I 2013 overtog Johnny Nielsen formandsposten og kastede hele sit engagement ind i projektet.

Kunststofbanen til samlet anlægspris på 10 millioner kroner så endelig dagens lys i 2015. Senere kom en trøje sponsoraftale i hus med NIKE.

Johnny Nielsen havde fået opfyldt to af sine visioner, men der manglede fortsat prikken over i’et. Husum Boldklubs jagt på et nyt klubhus begyndte allerede i 2009, men da kalenderen ramte 2016 var det kun lykkedes at skaffe cirka fire millioner kroner fra forskellige puljer og fonde. Det var urealistisk langt til målsætningen på 11 millioner kroner, som var den først beregnede anlægspris. For Johnny Nielsen og bestyrelsen trak det tænder ud og truede hele klubbens drøm og mulige eksistensgrundlag.

– Det var en virkelig følelsesladet tid, som sled på nerver og helbred. Det er sindssygt hårdt at være oppe mod systemet, skal jeg hilse og sige. Vi er jo bare en lille klub mod kommunen og alle dens principper, budgetter og politiske dagsordener.

Johnny Nielsens mange års vedholdenhed, samarbejds- og forhandlingstalent og ikke mindst den såkaldte Johnny’ske charme, som alle i kommunen – lige fra borgmestre, til lokalpolitikere, til embedsmænd og kontorpersonale – kom til at kende og ikke mindst forholde sig til på godt og ondt, var i sidste ende med til at gøre en forskel.

– Nej, der er nok ikke nogen i hele Københavns Kommune, der ikke ved hvem Johnny Nielsen og Husum Boldklub er i dag, griner han og indrømmer, at det nok også var en medvirkende årsag til, at han blev belønnet med Årets Lederpris af DBU København i foråret 2020. En pris, der betyder alt for Johnny Nielsen.

Flere års drøftelser med Københavns Kommune udløste et gennembrud i budgetforhandlingerne i 2017, da Husum Boldklub blev tildelt et større beløb på 6,5 millioner kroner til at påbegynde byggeriet. En glædens og lettelsens dag, erindrer Johnny Nielsen. Klubhuset kom i sidste ende til at koste 19,1 millioner kroner.

– Men det har været det hele værd, og vi har bevist og levet op til klubbens motto: ”Små klubber har brug for folk med store hjerter”, lyder det pavestolt fra Johnny Nielsen, der som formand tog ansvaret, gik forrest, var klubbens primus motor og talerør, men – beskeden som han er – også sender æren videre til sin tapre bestyrelse, som løftede opgaven i flok og stod brask og bram om hans mission, da stormvejret var værst.

Med en ny kunststofbane, et eksklusivt trøjesponsorat og et nyt klubhus er Husum Boldklub klar til at møde fremtidens behov og til at være det naturlige samlingspunkt for unge og ældre i hele bydelen.

– Det er nu vi høster frugterne af mange års hårdt slid. Med de nye, moderne rammer har vi tiltrukket mange folk, spillere, dygtige trænere og hjælpere, som kan udvikle og fastholde klubbens position. Vi kan tilbyde gode faciliteter til fodbold og til det lokale, sociale arbejde. Vi er og skal være mødested og samlingspunkt for arrangementer og fællesskaber for hele nærområdet til glæde for alle, fortæller Johnny Nielsen og uddyber:

– I dag har vi et frugtbart samarbejde med skoler, børnehaver, fritidsklubber, grundejerforeninger og Ældre Sagen, bare for at nævne nogle af mange, som flittigt benytter vores nye klubhus. Folk fra hele lokalområdet bakker op og mødes til f.eks. fællesspisning, bankospil, fester, fodboldfitness og petanque. Vi er en integreret del af hele bydelen og de mennesker, der bor her, og folk i alle aldre skal føle sig velkommen til såvel fodbold som til social hygge, fastslår han.

Også sportslig succes

Sportsligt har Husum Boldklub også løftet sig og tæller i dag cirka 600 medlemmer. Det bedste herre seniorhold spiller i Danmarksserien – den højeste placering i klubbens historie. Og på pige- og damesiden er der også en sund udvikling. For år tilbage var der slet ikke fodbold for piger og damer. Nu er der adskillige ungdomshold og de bedste seniordamer spiller i dag i Dameserie Øst.

Johnny Nielsen kan se tilbage på en lang rejse med Husum Boldklub med succes, stolthed og tryghed:

– Jeg har fået opfyldt mine tre drømme og visioner og føler, at jeg har opnået, hvad er mig muligt. I 2022 fylder Husum Boldklub 100 år, og der vil det nok falde mig naturligt at overlade formandsstolen til en anden ildsjæl i klubben. Men jeg vil fortsætte som menigt medlem af bestyrelsen. Jeg er jo, som man nok kan forstå, sådan en person, som aktivt gerne vil være med til at sætte mit aftryk og vise vejen for klubben. Jeg vil aldrig svigte Husum Boldklub, som har givet mig så meget. Det er mit hjertebarn.

Johnny Nielsen, 53 år, er gift for tredje gang, har to børn og arbejder til dagligt i DSB Ejendomme. Han sidder i Formandsklubben i DBU København og har desuden en C-licens som træner og var før bestyrelsesarbejdet træner for juniordrenge og ynglinge i Husum Boldklub – i øvrigt sammen med sin far. Som aktiv spiller var han en kort afstikker i Brønshøj Boldklub og i KB, hvor han nåede at spille i Danmarksserien.

I dag bliver det til lidt hyggefodbold i Husum Boldklub på det såkaldte ”gammelmandshold”.