Sang om Husum

Med mellemrum modtager Brønshøj-Husum Avis digte eller sange fra kreative sjæle i bydelen. Her er en sang fra Erik Valgreen

Af Erik Fisker

Melodi: Se, hvilken morgenstund.

1. Hej kære husum-boy

nu skal du få lidt joy.

Tango i ordstrøm ola

det bliver en dejlig dag.

Husum skal løftes og blive som ny

til en herlig udkantsby.

2. Hjørnet ved Humsumvej

bli´r til en kunstnerleg.

Parken skal have et skub

glæde for bold og klub.

Kays gamle skole har fået et gok

så det er et fremtidschok

3. Fremtiden står på lur

I vores husumskur.

På beatet med fuld energi

det kan vi alle li´.

Med bold og med dans og en aften med show

får Husum sig et blow.

4. Du er sgu også sej

viser den rette vej.

Kom nu og vis jeres mod,

om der skal flyde blod.

Vi fighter derudad med kampens moral

og vi vinder guldpokal.

5. Mod skal der til vor ven.

Satsning igen, igen.

Flot, at vi sådan blir ved

at vande vort husumbed.

Vi danner en rundkreds og siger dig tak

for mangen frugtbar snak.

Erik Valgreen, brønshøjpoet