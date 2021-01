Sådan kommer du af med skægkræ i dit hjem

SPONSORERET INDHOLD: Det er aldrig sjovt at have skadedyr i sit hjem, og det handler derfor om hurtigst muligt at få styr på problemet.

Du har måske ikke hørt om dem før, men skægkræ er et lille skadedyr, der kan udvikle sig til en stor plage.

Det minder lidt om sølvfisken

Skægkræet er i familie med sølvfisken, som du garanteret allerede kender. En afgørende forskel på de to dyr er dog, at skægkræet i modsætning til sølvfisken ikke nøjes med at opholde sig på badeværelset, men kan finde på at sprede sig til hele boligen.

Den mest effektive bekæmpelse

På grund af at skægkræene er lyssky og nataktive, kan der gå lang tid, før du opdager, at din bolig er plaget af dem. Måske opdager du det først, når problemet allerede har vokset sig stort.

Hvis det ikke kan gå for hurtigt med at få skadedyret ud af dit hjem, er den mest effektive løsning at tilkalde professionelle bekæmpere. De kan blandt andet udføre en sprøjtebehandling på det område, skægkræene gemmer sig. Det vil så godt som altid være nødvendigt at udføre behandlingerne gentagne gange for at få alle dyrene bekæmpet.

Undgå at få dem ind i dit hjem

Hvis du ikke har oplevet at have skægkræ i din bolig endnu, kan du gøre en indsats for at undgå, at det sker. Helt generelt er det en god idé at holde øje med de ting, der kommer ind i dit hjem. Det betyder, at hvis du har været på ferie, bør du vaske det tøj, du har haft med.

Derudover bør du tjekke om pakker og varer, du modtager, er fri for dyrene.

Ved at gøre disse få ting kan du gøre sandsynligheden for at få skægkræ i dit hjem mindre. Når først problemet er ude, handler det om at handle og bekæmpe, inden det vokser sig større.