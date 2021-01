Sådan kan du finde glæden ved lydbøger

SPONSORERET INDHOLD: Lydbøger er kommet for at blive. Men hvorfor er det lige, at de er blevet så populære, og hvad kan vi reelt set bruge det til? Mange er af den overbevisning, at det er meget bedre at læse en bog, frem for at lytte til den – men sådan behøver det ikke at være.

Fra spildtid til kvalitetstid

Hvis du ikke er den store læsehest, er det måske begrænset hvor mange sider du får læst i løbet af en måned. Og det er en skam – for det er sundt at læse, da det sænker tempoet i en travl hverdag, samtidig med at det forbedrer din indlæring, blot at læse få sider om dagen.

Men det er jo fysiske bøger – gælder det også lydbøger? Ja, det gør det! Den verdensberømte forfatter, Stephen King, blev i et interview spurgt, om han mente, at lydbøger var lige så gode som fysiske bøger. Til det svarede han: ”Ja, de er, og de er måske endda bedre.” At komme ned i tempo med en god lydbog på eksempelvis Mofibo, er guld værd.

Brug lydbøger til at forsøde de daglige pligter

Tiden du bruger på at høre lydbøger behøves dog slet ikke forstås som spildtid – specielt ikke, når du lærer noget, uanset om det er en sjov historie, du har gang i, eller om det er en guide til at blive bedre i et køkken.

Noget de fleste af os kan se som en irriterende pligt i hverdagen, er eksempelvis støvsugning. Her går det meget lettere at få gjort med en god lydbog i ørene. Hvor ofte har du ønsket, at støvsugningen tog længere tid? Det er ikke unormalt, hvis du er travlt optaget af en god lydbog, som virkelig har fanget dig!

Bruger I meget tid på læsning med børnene, så kan lydbøger også være en genial måde at få det grejet i en travl hverdag, og det fungerer fantastisk som afveksling, når danskbøgerne ikke længere er spændende.

Hvilke bøger skal du høre?

Det kan være svært at beslutte sig – men det skal ikke være fordi, at der ikke er nok at vælge mellem. Se bare på en lydbogstjeneste, som Mofibo, hvor du kan få ubegrænset adgang til over 300.000 e- og lydbøger. Der er altså rigeligt at vælge imellem, uanset hvilken genre du ønsker at høre.

Så om du er til det nyeste indenfor bestsellere, de mest skræmmende krimier, de sjoveste børnebøger eller biografier, så er der altså helt sikkert noget, der falder i din og din families smag. Det er bare at komme i gang med at udforske kataloget, og få fundet noget der virker spændende! Smid det gerne på en liste, hvis du falder over flere forskellige – så er de nemme at finde senere.