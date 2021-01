Så er vi i gang

Aleksandar Lazarevic havde flere chancer i kampen, men fik ikke bolden helt i mål. Foto: Arkivfoto: Thomas Løser

FODBOLD: For næsten to måneder siden spillede vi sidste kamp i 2020, så det var godt at komme i gang igen, da vi i lørdags mødte AB Tårnby i en træningskamp.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Vi var i kontrol stort set hele kampen, fik holdt AB Tårnby fra chancer og skabt nogle gode muligheder selv, bl.a. to skud på overlæggeren. Men ind ville bolden ikke. Derfor endte det hele 0-0.

Der var gensyn med Kenneth Thinter, som havde taget plads ved siden af vores nye forsvarsspiller Andreas Horsebøg. Derudover var der også tre prøvespillere i aktion.

Det var også godt at se 19-årige Anas Guendouri i aktion. Han spillede en rigtig god 2. halvleg, hvor han konstant bød sig til og fik skilt sig godt af med bolden.

Men inden kampen kunne starte, skulle banen lige ryddes for sne og pingviner for det var mere end halvkoldt i dag. Og ja, vi ved godt, at pingviner kun lever på den sydlige halvkugle, men isbjørne er for farlige.

1. halvleg var en chancefattig affære med kun 3-4 muligheder – en til gæsterne og tre til os. AB Tårnbys forsøg var en halvflugter langt over mål, mens vores var lidt mere nærgående. Et godt indlæg endte hos vores angriber, men han fik ramt bolden skidt og den gik over mål.

Derudover var Jonas Hemmingshøj tæt på at komme forbi keeperen og dermed have et tomt mål. Men gæsternes målmand fik lige akkurat lappen på. Og efter en god bolderobring af Elias Asidah With og herefter et indlæg, blev der desværre headet over mål.

Stillingen var derfor 0-0 efter de første 45 minutter.

2. halvleg mindede utrolig meget om 1. halvleg. Vi havde nogle gode muligheder, bl.a et flot frispark af Aleksandar Lazarevic. Desværre for Lazarevic, så ramte bolden overlæggeren.

I kampens sidste 6-7 minutter havde vi to gode muligheder. Men den første reddede målmanden, og den anden ramte overlæggeren.

Kasper Vilfort havde ikke meget at lave i løbet af kampen, men var der, hvor han skulle være. Bl.a. i slutminutterne, hvor han kom godt ud af sit mål og fik forhindret en AB Tårnby-spiller i at runde ham.

Desværre ingen mål i denne træningskamp, men som sagt, så var det godt at spillerne tilbage på banen igen, og der var en god energi.

Næste træningskamp er på lørdag den 23. januar kl. 12, hvor vi møder Næstved.