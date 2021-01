Redningskransene i mosen fra Tryg

Denne debattør mener at man bør overveje antallet af redningskranse og hjertestartere i samfundet

Af Christian Andersen, Frederikssundsvej 165, 2700 Brønshøj

På mine daglige vandreture omkring Utterslev Mose kan jeg ikke undgå at bemærke de mange røde redningskranse, som er doneret af TrygFonden. Al ære og respekt for tryghed og sikkerhed, men er redningskransene ikke bare intelligent reklame for forsikringsselskabet Tryg?

Og tag bare de mange hjertestartere fra TrygFonden med i regnestykket. Der er endog en hjertestarter på Brønshøj Kirkegård.

For hvornår har nogen mon haft behov for en redningskrans fra TrygFonden i Utterslev Mose? Ingen svømmer i søen, ingen sejler på søen, ingen bruger søen til andet end at nyde fuglelivet og naturen på en gåtur omkring naturskønne Utterslev Mose.

Hvornår har nogen mon haft brug for TrygFondens i alt 7000 redningskranse omkring andre moser, søer og strande? Hjertestarterne fra TrygFonden er der mange af, og der kommer dagligt flere og flere i bybilledet. Antallet af hjertestartere nærmere sig 13.000. Hvor mange flere har vi brug for?

Hvor meget mere reklame har ’vi’ brug for? Og væsentligst: Skaber hjertestarterne i virkeligheden tryghed eller nærmere utryghed og dårlig samvittighed?

Det er ok, at Tryg får reklame, når de forærer samfundet hjertestartere og redningskranse. Men Tryg får uforholdsmæssigt meget reklame.

Selskabet har udnyttet den underforståede kontrakt med samfundet med noget-for-noget aftalen. Men der er vel reelt ingen begrænsning for reklamen – antallet af redningskranse og hjertestartere – og dén chance har de gode forretningsmænd i Tryg grebet fuldt ud.

Tryg har mest brug for redningskransene og hjertestarterne – for de skaber grundlaget for en tryg forretning.