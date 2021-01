Praktiserende læger i Brønshøj-Husum

I Brønshøj-Husum havde 100 % af praksis lukket for nye patienter i slutningen af 2018. Dette tal faldt til 83 % i slutningen af 2019, og nu har kun 66 % af praksis i Brønshøj-Husum lukket for tilgang af nye patienter.

Af Jacob Rosenberg (Kons.), professor, overlæge, dr.med. medlem af Regionsrådet (Kons.)

Nytårshilsen fra Jacob Rosenberg (Kons.), professor, overlæge, dr.med. medlem af Regionsrådet (Kons.)

2020 har været et travlt år i Region Hovedstaden pga. corona. Foråret handlede om utallige nedlukninger og omlægninger på hospitalerne samt en kamp for at skaffe værnemidler. Dette fik vi løst, og lagrene er nu tilstrækkelige og med stabile forsyningslinjer. Vi er nu midt i anden bølge, og det ser alvorligt ud for de næste par måneder, indtil vi har vaccineret en stor del af befolkningen. Vaccine kombineret med afstand og værnemidler vil være den eneste muligged for at komme pandemien til livs, og derfor bør alle vaccineres med mindre specielle forhold gør sig gældende. Vaccinen er meget effektiv og med stort set ingen bivirkninger. Når det bliver min tur, er jeg i den grad klar til at blive vaccineret.

Vi har sideløbende arbejdet intensivt for at løse manglen på alment praktiserende læger i hele regionen, og dette er gået over al forventning. I Brønshøj-Husum havde 100 % af praksis lukket for nye patienter i slutningen af 2018. Dette tal faldt til 83 % i slutningen af 2019, og nu har kun 66 % af praksis i Brønshøj-Husum lukket for tilgang af nye patienter. Mønsteret er det samme i hele regionen, og det skyldes en massiv politisk indsats i Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng, hvor jeg sidder. Vi har presset massivt og gennemtrumfet en lang række tiltag, som har givet pote.