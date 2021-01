Penge til flere lærere

Her Brønshøj Skole. Arkivfoto

Flere lærere var på finansloven og det betyder næsten 1 ny lærer pr skole

Af Erik Fisker

Med finansloven blev der afsat penge til at give folkeskolen et generelt løft – pengene skulle dog udelukkende bruges til ansættelse af lærere. I indeværende år modtager Københavns Kommune 30,7 mio. kr. fra puljen, og politikerne på Københavns Rådhus har besluttet, at der skal ske en lige fordeling mellem skolerne i forhold til antal elever. En gennemsnitlig skole i København vil modtage ca. 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 0,8 lærer om året.