Paula Larrain i Bellahøj Kirke – online

Bellahøj Kirke har inviteret journalist Paula Larrain til at fortælle om sit forhold til Biblen og salmebogen. Det sker 9. februar kl. 19-20.30 via Zoom

Af Erik Fisker

Paula Larrain indleder de første 30-45 min. og det kommer til at handle om, hvordan hendes vej til at forstå sin tro er gået igennem salmer af især Grundtvig, f.eks. Den Signede dag og Hil dig frelser og forsoner.

Hendes oplæg kan være inspiration til selv at komme i gang med at blive klogere på Bibelen, på tro og hvad man kan bruge Bibelen til.

Efter oplægget fra Paula Larrain bliver der mulighed for en samtale ud fra spørgsmål fra de tilmeldte. Arrangementet er en optakt til, at præsterne i Bellahøj Kirke laver en læsegruppe med Bibelen 2020.

Nyoversættelsen af Bibelen til hverdagsdansk kan være en oplagt anledning til at give sig i kast med den store bog, eller at læse den på ny. Og det at læse sammen giver en god mulighed for kunne stille spørgsmål, forstå i dybden eller opdage nye betydninger eller pointer.

Præsterne har valgt at følge et af forslagene til læsevejledning bag i Biblen 2020, nemlig ”Hele Bibelen – kort fortalt” (34 nedslag i Bibelen), og planen er i foråret at komme igennem Det gamle Testamente 8 gange, nemlig tirsdag i lige uge 17-18.30 første gang 23. februar, sidste gang 1. juni. Så bliver det Det nye Testamente til efteråret. Afhængig af de tilmeldte kan der oprettes et eller to hold, evt. et hold for unge og et hold for voksne.

Tilmelding til Paula Larrain på ZOOM sker på www.bellahoejkirke.dk med angivelse af e-mail senest mandag den 8. februar, kl. 12.

Tilmelding til læsegruppe Bibelen 2020 (i foråret på ZOOM) sker på www.bellahoejkirke.dk med angivelse af e-mail senest mandag den 22. februar kl. 12. v v v