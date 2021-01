Online Shopping – Vi handler online som aldrig før

SPONSORERET INDHOLD: Danske forbrugere på online shoppings kanaler er atter stigende, hvilket kan til dels kan skyldes Covid-19 pandemien. PWC skriver i en artikel at “Knap 8 ud af 10 danske forbrugere har foretaget ét eller flere onlinekøb under pandemien”.

Det tyder altså på dette ikke kun er midlertidig tendens i øget onlinesalg, men forventes at fortsat øges efter Covid-19.

Vi har de seneste år set en stor stigning i brug af digitale salgskanaler, hvortil vi også ser en stigning af antal webshops. Vi er altså groft sagt blevet meget mere digitale og er efterhånden parate til at købe hvad som helst på internettet. Selv dagligvarer bliver solgt i stor stil på nettet, hvor du nu kan få dine dagligvarer levet direkte til døren, eller få leveret de populære måltidskasser.

Online-shopping er altså blevet så populært, at vi i dag kan abonnere på rutinekøb og dagligvare. Vi ser en masse niche webshops, med fokus på snævre produktgrupper, hvortil forbruger nemt kan finde specifikke og præference præget produkter. Det kan være en webshop som udelukket sælger sokker og strømper på nettet. Hertil også med mulighed for abonnement på sokker.

Det bliver altså nemt at handle hverdagsprodukter som vi normalt ikke gider bruge tid på. Med webshops som dette eksempel, bliver det nemt og hurtigt for forbruger at finde det rigtige produkt, da man ikke skal frasorterer en masse produkter. Det kan også være en god hjælp hvis forbruger søger noget specifikt såsom bambus strømper eller uldsokker.

Hertil er vi dog også blevet mere kræsne og krævende. Da vi har mulighed for at købe stort set alt på nettet, til en billigere pris, og med levering direkte til døren, er vi begyndt at sætte krav til forsendelsestid og returnering. Med sammenligning hjemmesider hvor vi kan sammenligne priser og substituerende produkter, bliver konkurrence for webshops hård.

En stor del af success for digitale webshops kommer af online anmeldelser, hvilket tager højde for alt fra hjemmeside layout, produkter, service og logistik. Hvis en webshop ikke kan levere en vare, eller ikke har returret, så er det nemt at erstatte.

Hvordan er en webshop konkurrencedygtig?

Det er selvfølgelig essentielt at hjemmesiden ser godt ud med fedt design, nem navigering og høj sikkerhed. Dette er dog ikke helt nok. Som forbruger sætter vi som sagt krav til service, forsendelse og returnering. Mange webshops kan tilbyde samme-dags levering, eller dag-til-dag levering, hvilket betyder at hvis en webshop ikke har gode forsendelsesmuligheder kan de nemt blive fravalgt.

Når forbrugeren har forventninger og stiller krav til de forskellige aktiviteter, bliver disse aktiviteter en vigtig del af værdikæden. Det betyder altså at man som webshop ikke kan være konkurrencedygtig som generalister. Det handler om at have specialister ansat til de værdiskabende aktiviteter som udvikling af hjemmesiden, markedsføring, logistik osv.

Her kan de være en god mulighed at outsource nogle aktiviteter til professionelle specialister indenfor de givne arbejdsområder. Det kan være at man som webshop outsourcer udvikling af hjemmeside eller digital markedsføring til et bureau.

Outsourcing af lagerstyring

Det typiske område vi som webshop outsourcer er markedsføring og hjemmeside udvikling.

Outsourcing af lagerstyring og logistik kan også være en stor hjælp for de travle webshops, som vil undgå at bruge hele dage på pluk og pak af varer. Ved at overlade denne aktivitet til professionelle lagerstyrings specialister, kan webshopejer øge fokus på egne kernekompetencer.

Når man vælger at outsource lagerstyring, er det første skridt at finde en troværdig transportpartner – Mere præcist, skal lagerstyring outsources til et lagerhotel.

Hvad er et lagerhotel?

Et lagerhotel er en virksomhed, der opbevarer andre virksomheders varer og typisk tilbyder at sende dem ud til slutbrugere. Et lagerhotel tager sig ofte også af returvarer m.m.

Et lagerhotel kan tilbyde en række forskellige services, alt efter kundens behov. I nogle tilfælde søger webshopejer et fjernlager pga. pladsmangel på eget lager. Det kan også være tilfældet at webshopejer ønsker at outsource al lagerstyring, inklusiv pluk og pak, forsendelse og returnering.

I dag tilbyder flere lagerhoteller en pluk og pak løsning. Denne løsning betegnes også som pick and pack. Et lagerhotel, der tilbyder denne service, håndterer kort sagt det meste af webshoppens supply chain. Webshoppen har en leverandør, der leverer varerne. Disse varer skal modtages og opbevares.

Når der forekommer et salg, skal varen plukkes, der skal pakkes, der skal købes og printes labels samt en tur forbi nærmeste posthus/pakkeshop. Ved at anvende et lagerhotel med pluk og pak undgår du at skulle tænke på andet end webshoppen og dit salg og markedsføring. Lagerhotellet integrerer dit ordresystem med deres, modtager følgeseddel, plukker og pakker, og sender pakken til kunden. her tilmed tilbydes returneringer, lageroptælling og inspektion af returneringer.

Plads til alle

Det er ikke nogen hemmelighed at man som webshopejer kan føle sig truet af de gigantiske webshops som Amazon, Ebay, Coolshop og lignende. Men der er plads til alle. Det er heller ikke nogen hemmelighed at disse markedspladser har en fordel som påvirker de små webshops med hård konkurrence. Men tvivl ikke. Med god service og konkurrencedygtige aktiviteter, er der plads til alle.