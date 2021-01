Øg din ejendoms værd – installér et jordvarmeanlæg

SPONSORERET INDHOLD: Jordvarmeanlæg er til dig, der sidder komfortabelt i eget hjem og ønsker en løsning inden for bæredygtig varmeforsyning, der er selvkørende og har lang levetid.

Trods det er et større arbejde at få jordvarme – du skal bl.a. have tilladelse af kommunen og gravet et større areal op i haven – er det besværet værd. Du sparer nemlig penge på varmeregningen, og dit hjem udleder mindre CO2. Får du tilskud til jordvarme, så tjener anlægget hurtigt sig selv ind igen.

”Hvad koster jordvarmeanlæg?” spørger du nok, og her lyder svaret: I hvert fald over 110.000 kr., men for de større hjem med husareal på 300 kvm kan prisen nemt blive godt 140.000 kr.

Jordvarmeanlæg kræver ikke synderligt vedligehold

Uanset hvad går der altså et stykke tid, der skal måles i år, før besparelse på varme vil have dækket udgifter til jordvarme, men når først du når til det tidspunkt, vil du føle besparelserne tydeligt. Og da hverken jordslange eller varmepumpe kræver synderligt i forhold til service og aldrig skal forsynes med brændstoffer, slipper du allerede fra starten af for at skulle tænke på at fylde ny olie eller træpiller på. Og for at toppe det hele, er varmepumperne i øvrigt støjfri.

Tjen penge til otiet – sælg hus med jordvarme

Påtænker du at sælge huset i Brønshøj-Husum og drage sydpå, når du når pensionsalderen, vil det at have installeret jordvarme på matriklen give dit hus højere værdi. Du får derfor flere penge efter salg til at nyde dit otium. Giver du dit hus videre til familie, vil de sidde bekvemt.

Gør den økonomiske byrde lettere

Jordvarme er altså en stor indledende investering, der på sigt giver et kæmpe afkast. For at gøre den økonomiske byrde ved installation af jordvarme en tand lettere, kan du søge tilskud fra Bygningspuljen til konvertering fra fx gas- og oliefyr – eller bruge dit håndværkerfradrag.