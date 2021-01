Nytårshilsen fra socialborgmester Mia Nyegaard

Nytårshilsen fra socialborgmesteren

Af Socialborgmester Mia Nyegaard (B)

2020 har stået i coronaens tegn. Og da pandemien ramte landet, var mange af os bekymrede for, hvordan den ville ramme samfundets mest udsatte mennesker.

Det er gået bedre, end vi havde frygtet.

Det er de blandt andet, fordi de tusindvis af københavnere, der arbejder inden for socialområdet, har gjort en kæmpe indsats. De har vist sig som en ”kritisk funktion”, der har taget hånd om samfundets mest udsatte i en svær tid. Det har de gjort sammen med NGOer, frivillige og andre aktører, som er trådt til, når behovet var størst.

Derfor er jeg også rigtig glad for, at jeg i budgetaftalen for 2021 fik kæmpet igennem, at vi tilfører 370 mio. kr. til socialområdet.

Det er der hårdt brug for. For flere og flere københavnere får brug for vores støtte.

En del af pengene vil gå til vores kriminalpræventive indsatser i Tingbjerg/Utterslevhuse og Gadelandet/Husumgård. Fx til Idrætsprojektet, der skaber gode fællesskaber for børn og unge og får dem til at vokse.

Aktiviteter, der styrker fællesskabet, er enormt vigtige. Og derfor var det også godt at se, at beboerne i de 2.500 boliger i Tingbjerg og Utterslevhuse valgte dem til, da de stemte ”ja” til at fortsætte den boligsociale helhedsplan for området.

I løbet af året blev der også sikret penge til en renovering af botilbuddet Rønnebo i Bystævneparken, hvor 61 københavnere med psykiske lidelser har deres hjem. Den renovering er tiltrængt.

Endelig vil jeg fremhæve de skæve boliger til tidligere hjemløse, som vi i løbet af året fik bygget tæt ved Grøndalscentret. Det er boliger som dem, vi skal have mange flere af, hvis vi skal hjælpe de alt for mange hjemløse, vi har i København.

Da statsministeren på årets første dag holdt sin nytårstale, bemærkede hun, at København er en by, der ”stadig huser sin egen befolkning”.

Men Københavns status som en by med plads til alle er under pres. Vi mangler boliger, der er til at betale for dem, der ikke er i stand til at varetage et job. Vi mangler botilbud til københavnere med et handicap eller med en psykisk lidelse.

Hvis vi ikke gør noget ved det, bliver København en by for de mest privilegerede. Sådan må det ikke blive.

Derfor har jeg i mine tre år som socialborgmester jeg arbejdet for at skaffe flere boliger til udsatte københavnerne.

Den kamp vil jeg fortsætte med, for det er nødvendigt, hvis København skal blive ved med at være en by i grøn og social balance.

Godt nytår.