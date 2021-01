Nyt idrætsfællesskab for inaktive skal skabe øget livskvalitet

I løbet af 2021 starter et nyt idrætsinitiativ op i København NV, Brønshøj og Vanløse for folk, der ikke er vant til at dyrke motion Bag tiltaget står Idrætsfællesskabet, EnergiCenter Voldparken og Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet.

Af Erik Fisker

Socialstyrelsen har bevilliget midler til et nyt idrætsfællesskab målrettet voksne og ældre, der er fysisk inaktive, kronisk syge eller kæmper med fysiske skavanker. Formålet er at etablere et multikulturelt idrætsfællesskab for lokalområdets inaktive borgere. Det skal ske med afsæt i Idrætsfællesskabets åbne og fællesskabsfremmende tilgang til idræt og gennem tilpassede idrætsaktiviteter, der understøttes af forskning fra Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet. Aktiviteterne vil omfatte MotionsFloorball, GåFodbold og Krolf (en kombination af krocket og golf) og vil foregå i EnergiCenter Voldparken. Det er formålet at skabe et idrætsfællesskab, som bringer lokalområdets beboere tættere sammen, øger velfærden og bekæmper den sociale isolation og ensomhed. Derfor vil projektet også gerne undersøge, hvordan deltagerne dels bliver fysisk, men også mentalt sundere. – Jeg glæder mig utrolig meget til at byde lokalområdets borgere på idræt i trygge rammer. Særligt rammerne i og omkring EnergiCenter Voldparken gør, at vi kan etablere nogle helt unikke idrætsfællesskaber, hvor mennesker kan engagere sig – både inde og ude, på tværs af køn, alder og sygdomshistorik, lyder det fra Andreas Krogh Henriksen fra Idrætsfællesskabet. Skal du være med? Idrætsfællesskabet skal forankres i en frivillig foreningsstruktur, hvor medlemmerne motiveres og uddannes til at være frivillig i den frivillige forening og heraf varetage foreningsaktiviteter og -interesser. Initiativet omfatter borgere, der bor i enten 2400 København NV, 2700 Brønshøj eller 2720 Vanløse.

Hvis man allerede nu vil skrives op som deltager, kan man kontakte Andreas Krogh Henriksen på andreas@idraet.nu. Det er håbet og forventningen, at initiativet kan starte op i løbet af 2021. Målet er, at 260 motionsuvante eller kronisk syge ældre ved udgangen af 2023 prøvet én eller flere af idrætsaktiviteterne, at 75 % af deltagerne får øget livskvalitet og forbedret fysisk, socialt og psykisk helbred, samt at 80 % af de deltagende borgere rapporterer, at de føler sig mindre socialt isolerede og ensomme.