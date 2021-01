Nye officielle kostråd: Spis for klimaet

Torsdag den 7. Januar bliver de nye kostråd præsenteret. Fokus er i højere grad på hvad der er godt for både sundheden og for klimaet

Af Gitte Ganderup

De nye officielle kostråd er udarbejdet af Fødevarestyrelsen med faglig bistand fra DTI Fødevareinstituttet.

– De officielle kostråd har gennem årtier givet gode råd til hvordan vi kan spise sundt, og det er oplagt, at de nu tager skridtet videre og hjælper danskere, der gerne vil spise mere klimavenligt, godt på vej, udtaler fødevareminister Rasmus Prehn i forbindelse med lanceringen af de nye, klimavenlige kostråd.

Syv enkle anbefalinger til morgenmaden, mellemmåltidet, madpakken og middagsbordet skal gøre danskerne sundere. Og som noget nyt, er Danmarks kostråd udvidet med et gennemgående klimahensyn.

Mest markant kommer det til udtryk i rådet om at skære ned for vores appetit på kød, især okse- og lammekød. Samtig skal vi skrue op for især grøntsager, bælgfrugter og fuldkorn i vores måltider. Det er DTU Fødevareinstituttet, der har udarbejdet det faglige grundlag for de 7 nye officielle kostråd

I 2019 lancerede Københavns Kommune en ny Mad- og Måltidsstrategi som fokuserede på en række elementer som fællesskaber, bæredygtige måltider, sundhed, velsmag og ansvar for klimaet.

– I Københavns Kommune har vi allerede taget vigtige skridt for at reducere klimaaftrykket på madområdet. Vi har gennemført en stor omlægning, så næsten 90 procent af maden i de kommunale måltider i dag er økologisk, og vi har i den forbindelse mindsket mængden af kød markant, udtaler overborgmester Lars Weiss til Brønshøj-Husum Avis og uddyber hvad status er nu:

– Lige nu er vi i gang med at udvikle en omfattende rådgivningsindsats i vores køkkener, så medarbejderne i endnu højere grad lærer at reducere madspild og tilberede bæredygtige måltider, der forener sundhed, velsmag og ansvar for klimaet.

Allerede i gang

Omlægningen til økologi i de kommunale køkkener havde den effekt at råvarerne over de seneste år i høj grad blev skiftet ud med grøntsager og lokalproducerede fødevarer. Med strategien ville kommunen forstærke Københavns klimafokus.

Fremadrettet skal mængden af belastende kødtyper reduceres til fordel for mere plantebaseret kost, og der skal arbejdes endnu mere målrettet for at undgå madspild. Målet er at reducere fødevarernes samlede CO2-aftryk med 25 pct. allerede i 2025. Det dog ikke kun i de kommunale køkkener, men også i de københavnske hjem, at man håber, at inspirere til mere klimavenlig kost, forklarer overborgmesteren:

– De nye kostråd ligger i forlængelse af vores egen mad- og måltidsstrategi, hvor vi blandt andet via kampagner vil inspirere københavnerne til, hvordan man kan gøre sin kost mere klimavenlig. Alle københavnere skal have adgang til sunde, velsmagende og bæredygtige måltider

I november 2020 indgik kommunen en aftale med Løgismose Meyers A/S v. Meyers Madhus som samarbejdspartner til blandt andet at opkvalificere og rådgive køkkenmedarbejderne i klimavenlig mad og håndtering af madspild.

Københavns Kommune har gennem en længere årrække prioriteret mad og måltider højt, og der er gennemført en ambitiøs omlægning, så næsten alle de 70.000 måltider, der hver dag tilberedes i Københavns Kommunes køkkener, i dag er økologiske.

I den forbindelse er mængden af kød blevet reduceret markant, blandt andet fordi kød er dyrt, og man derfor begrænsede kød for at kunne omlægge til økologi, uden at indkøbene blev dyrere. Københavns Kommune venter til foråret 2021 desuden at have færdigudviklet en omfattende rådgivningsindsats, så vi kan rådgive køkkenmedarbejderne i klimavenlig mad og håndtering af madspil, oplyser økonomiforvaltningen.

Og spiser overborgmesteren så selv klimavenligt?

– Jeg gør mit bedste og prøver at spise mindre kød i hverdagene. Men jeg er ikke perfekt, og kan stadig en gang i mellem falde for en stor bøf, svarer han.

Udvikling på tværs af landet

Københavns Kommune har ikke direkte været en del af arbejdet med udviklingen af de nye kostråd, men er i et partnerskab om klimavenlige måltider med Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Aarhus Kommune, hvor vi i løbet af 2020 har arbejdet sammen om metoder til måling af madspild i kommuner, økologiomlægning og beregning af fødevarers klimaaftryk, oplyser Økonomiforvaltningen.

I starten af 2021 ventes en række af resultaterne fra samarbejdet at blive offentliggjort, så andre kommuner kan drage nytte af erfaringerne.

Se kostrådende på altomkost.dk