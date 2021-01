Ny socialtandpleje

Dentist and assistant at a treatment, from the perspective of a patient

Frivillige tandlæger har de sidste 18 år hjulpet hjemløse og socialt udsatte i København med at få ordnet tænder. Nu fortsætter arbejdet i en ny, kommunal socialtandpleje

Af Erik Fisker

Huller i tænderne, parodontitis, fyldninger, udtrækning af tænder. Siden 2002 har en forening af frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter under navnet ”Bisserne” tilbudt gratis tandbehandling til hjemløse og socialt udsatte i Københavns Kommune – finansieret af kommunen. Nu har Københavns Kommune købt Bissernes to klinikker på Mændenes Hjem og Kofoeds Skole, der fortsætter som en del af den nye kommunale socialtandpleje, der skal tilbyde socialt udsatte gratis tandbehandling efter nytår.

Tandlæge og afgående formand for Bisserne, Peter Østergaard, var i sin tid med til at etablere Bisserne, hvilket udsprang af et stort behov for tandbehandling til de mest udsatte i Københavns Kommune. Han ser tilbage på 18 års frivilligt arbejde med stolthed og vemod:

– Det har været enormt livsbekræftende at hjælpe mennesker, som ikke er i stand til at benytte en almindelig tandlæge. Mange socialt udsatte har massive tandproblemer, og tandsmerter skal fjernes hurtigt, for livet som hjemløs er kaotisk og fyldt med mange problemer. Fra begyndelsen har det været intentionen ikke kun at bidrage frivilligt med vores faglighed, men også at bidrage til et bedre liv og bedre vilkår for de mest socialt udsatte, fortæller tandlæge Peter Østergaard, som nu er nyansat i Københavns Kommunes socialtandpleje.

Socialtandplejen – sin første af sin slags i verden

Socialt udsatte i København, fx hjemløse, har siden den 1. juli i år haft ret til gratis tandpleje gennem en ny kommunal socialtandpleje. Det betyder, at Københavns Kommune, ligesom andre kommuner, er forpligtede til at tilbyde gratis tandpleje, og socialt udsatte har ret til at modtage den. Regeringen har afsat 40 millioner kroner i 2020 og 60 millioner kroner årligt i 2021-2023 til formålet.

Ifølge Peter Østergaard er socialtandplejen i Danmark den første af sin slags i verden. Han glæder sig over, at socialt udsatte er kommet på finansloven.