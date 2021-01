Mere om brændeovne

Tallene om dødsfald forårsaget af brændeovne er ikke korrekte, mener denne debattør

Af Jens-Ole Simonsen, Sparresholmvej 12, Brønshøj

I uge 52 var der igen et debatindlæg om brændeovne i København og igen er de tal der anvendes i indlægget helt forkerte.

Det er korrekt, at der er ca. 550 personer der dør for tidligt grundet luftforureningen i København. Men det er ikke korrekt, at alle disse dødsfald skyldes røgen fra brændeovne!

Hvis man læser artiklen: ”Helbredseffekter og kilder til luftforurening i Københavns Kommune” fra DCE – nationalt Center for Miljø og Energi, så vil det fremgå, at der i København var ca. 14 personer der døde for tidligt i 2017 grundet brænderøg. Det er 14 for meget, men det er langt fra de 550 der nævnes i debatindlægget i uge 52.

Af samme artikel fremgår det også at ca. 91 % af den luftforurening der er i København kommer med ”vinden” og den forurening er det derfor meget svært at gøre noget ved, det er f.eks. luftforurening fra skibe på havet og fra kulkraftværker i andre lande. Det er kun 9 % af den luftforurening der er i København som Københavnerne selv genererer.

Som med næsten alle ting i livet er der også både fordele og ulemper ved brændeovne og jeg kan sagtens forstille mig at flere end 14 personer hvert år lever længere på grund af hyggen fra deres brændeovne.