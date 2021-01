Litteraturformidling i et lukket land

Bibliotekerne er fortsat lukkede, men der er alligevel fuld gang i litteraturformidlingen - skolebibliotekaren går online

Af Erik Fisker

Hos børnebibliotekar Betina Falsing fra Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus står den nye cornaramte hverdag på blandt andet online møder med skoleeleverne fra Tingbjerg Skole.

Betina laver videoer til eleverne, hvor hun anbefaler bøger specifikt målrettet til dem. Andre gange møder Betina Falsing eleverne til onlinemøder, hvor de taler om litteratur, og hvad det gør ved os mennesker at læse bøger.

Lærerne inspirer hun med kulturarrangementer som udendørsudstillinger og online skrivekurser henvendt til eleverne.

– I virkeligheden er min funktion nogenlunde uændret, men med andre formidlingsmæssige tiltag og kanaler. Jeg tænker, at der er en vis tryghed i at opretholde en formidling, der ligger så tæt på den sædvanlige som muligt i en verden i kaos. Det i sig selv er ikke en let opgave: At tilbyde det sædvanlige på en usædvanlig måde, fortæller Betina Falsing.

Daginstitutionerne i Tingbjerg bliver heller ikke snydt. De får hjælp til at finde gode bøger, der passer til de smås behov – også en opgave hun udførte før nedlukningen, hvor hun fysisk besøgte institutionerne og læste højt for børnene, hvilket er noget af det hun savner mest.

– Jeg savner børnene og de unge. Lige fra at sidde på gulvet og læse højt for de bitte små til at hjælpe de store med materialer til deres skoleopgaver. Det er i det møde, meningen med biblioteksarbejdet udfolder sig, tilføjer Betina Falsing.

Online anbefalinger og kulturtip

Både Betina Falsing og hendes kollegaer kommer hver dag med anbefalinger hjemme fra stuerne både til de hjemsendte børn og unge og til det voksne publikum. Videoerne og billederne med anbefalinger til gode læseoplevelser bliver delt på Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus’ facebookside med links direkte til de omtalte bøger, som gratis kan hentes ned og læses på ens smartphone, tablet eller computer via e-reolen.

Hver weekend deles der tips til hvor man kan få sig en kulturoplevelse her under nedlukningen – fx til udendørs kunstudstillinger eller digitale oplevelser.

– Vi er mange der savner at gå til koncert og savner både kultur og fællesskab– men så må vi gøre det vi kan online og mødes og hente inspiration der, siger leder af Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus Mikkel Hellden-Hegelund.

Også på bydelens andre biblioteker bruges facebook som en levende opslagstavle for gode anbefalinger. På Husum Biblioteks facebookside kommer bibliotekarerne med anbefalinger til både lydbøger og -ebøger til børn og voksne.

e-Reolen er bibliotekernes landsdækkende tilbud med e-bøger og lydbøger. Find eReolen-appen i Google Play eller AppStore eller besøg hjemmesiden eReolen.dk.