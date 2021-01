Krisen har fået danskerne til at gå i hundende

Danskernes interesse for at få en hund er eksploderet under coronakrisen, lyder det fra Dansk Kennel Klub, som melder om 26 procent flere registreringer

Af Erik Fisker

Med næsten 600.000 hunde anslog Fødevarestyrelsen i 2014 af mellem hver fjerde og hver femte danske hjem har en hund. Og coronakrisen har nu betydet, at endnu flere logrende haler har fundet et hjem.

Sådan lyder det fra Lise Lotte Christensen, der er adfærdskonsulent hos Dansk Kennel Klub, DKK.

– Under corona-karantænen har vi kunne mærke, at interessen for hunde har været på sit højeste i lang tid. Alligevel har vi ikke oplevet nogen impulskøb, måske netop fordi efterspørgslen er stor og man ofte må vente nogle måneder på at få hvalpen hjem. Vi er positivt overrasket over, hvor gode danskerne har været til at sætte sig ind i, hvilken type hund og race, som passer til dem, og hvad det kræver at få en hund, siger Lise Lotte Christensen.

Danske hjem bugner af hunde

DKK’s informationside for hundeejere, købhund.dk, melder, at forespørgsler er firedoblet under corona, og DKK har noteret 26 procent flere registreringer af hunde i august og september 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. Efterspørgslen har desuden været så stor, at landets hundeopdrættere har været nødsaget til at oprette ventelister.

Samtidigt har det hos Dyreværnet hele sommeren været gratis at indlevere hunde og andre kæledyr for at hjælpe pressede familier under coronakrisen. Men til trods for en øget interesse for anskaffelse af hunde, har internaterne ikke modtaget flere indleveringer. Det glæder dyrlægerne ved veterinærvirksomheden Virbac.

– Vores hjerter banker jo for, at hunde og andre kæledyr får en god og kærlig familie. Så når alt peger på, at flere danskere, ganske velovervejet, har åbnet deres hjem for nye firbenede familiemedlemmer, og uden en stigning i dyr afleveret på internater, så er der kun grund til at juble, siger Sarah Appel, markedschef hos Virbac Danmark.

Overvejelser inden køb af hund

Find den rigtige race:

Mange hunderacer er fremavlet over tid til bestemte formål og vil opføre sig derefter. Det kan være jagthunde, der instinktivt vil søge vildt uden for huset. Vagthunde, der er opmærksomme, men ikke skabt til lange løbeture og energiske hyrdehunde med et stort behov for motion.

Træning:

Træning er centralt, hvis man vil have en lydig hund. Det er vigtigt, at træningen tager udgangspunkt i racens behov for stimulering. Man kan tilmelde sig træningshold, hvis man vil have hjælp til øvelser.

Tid og ressourcer:

Det kræver tid, overskud og ressourcer at have hund. Man skal spørge sig selv, om man er indstillet på lange gåture hver dag samt mange timers træning. Man skal også have penge til eksempelvis mad og forsikring.

En sund og rask hund:

Det er helt afgørende at finde en hund, der er vokset op i gode og trygge omgivelser. Hunde, som er vokset op under dårlige forhold, kan nemt være syge både fysisk og mentalt. Man skal derfor spørge opdrætteren om forholdene i hundens opvækst og gerne se hundens dokumenter og forældredyr. Man skal have et godt indtryk af stedet og gerne besøge flere opdrættere for at sammenligne, inden man vælger.

(Kilde: Sarah Appel, Virbac)