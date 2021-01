IF Stadion styrker den sportslige sektor og præsentere samtidig ny træner i teamet.

Den hidtidige Cheftræner, Thomas Schou, tilknyttes i fremtiden i en rolle som sportschef.

HÅNDBOLD: IF Stadion, som igennem en årrække har været en del af toppen i 2. division, og flere gange tæt på oprykning til 1. Division, styrker den sportslige sektor markant for næste sæson 2021/22. Den hidtidige Cheftræner, Thomas Schou, tilknyttes i fremtiden i en rolle som sportschef, med ansvar for trænere, spillere og den sportslige udvikling i IF Stadion.

Af Randi Salzwedell

Thomas har haft ansvaret for 2. divisionsholdet i gennem 7 sæsoner, og det har været klubbens udtrykkelige ønske at fortsætte dette samarbejde, men også haft fokus på at give truppen nye impulser i den kommende sæson.

Thomas Schou udtaler: Jeg glæder mig til den nye rolle, jeg har været rigtigt godt tilfreds med at være en del af IF Stadion i mange år, og den nye rolle er den helt rigtige udfordring på det her tidspunkt i mit håndbold liv.

Formand Allan J. Jensen udtaler: Vi er meget tilfredse med det store arbejde Thomas har leveret igennem efterhånden mange år, og det er med stor glæde vi har kunne lande denne nye aftale med Thomas.

Seniorformand Carsten Jørgensen udtaler: Thomas er det perfekte match til vores ambitioner. Vi kan samtidig løfte sløret for næste sæsons træner team.

IF Stadion er meget stolte over at kunne præsentere en erfaren og knivskarp træner duo i form af Jonas Jensen og Torben Andersen. Torben er allerede i dag en del af teamet, han kommer med håndbold faglighed, erfaring og et vinder gen ud over det sædvanlige.

Jonas Jensen bliver et ny bekendtskab i IF Stadion, Jonas kommer med en fin baggrund som spiller med Liga- og 1. div. erfaring i klubber som Ajax, Rødovre og Malmø. Han har de seneste sæsoner stået i spidsen for Rødovre HK, der har taget turen op i 2. division. Jonas kommer med en masse idéer i rygsækken og nye impulser til vores stærke 1. hold.

Sportschef Thomas Schou udtaler: Jeg glæder mig til samarbejder med Jonas og Torben, det er nye roller for os alle 3, men jeg er sikker på at det her team styrker vores chancer for at tage det sidste skridt op i første division.

IF Stadion er en af Danmarks ældste håndboldklubber, stiftet i 1906, de største triumfer ligger en del år tilbage: Det Danske Mesterskab i 1972 og 1973, desuden pokal titlen i 1969.