Hveranden vil forbyde brugen af fyrværkeri i december

Hver anden vil forbyde brugen af fyrværkeri i december

Af Erik Fisker

Høje brag og kulørte lys præger himlen nytårsaften og dagene op til. Men stod det til hver anden dansker, så skulle fyrværkeri forbydes alle årets dage på nær nytårsaften. Det viser den nye undersøgelse.

Det er i Danmark tilladt at affyre fyrværkeri fra den 27. december til den 1. januar, men tilliden til at reglerne overholdes lider. Undersøgelsen viser nemlig også, at flere end hver tredje dansker, og særligt personer over 40 og kæledyrsejere, oplever affyring af fyrværkeri gennem december måned som værende forstyrrende.

– Hvis danskerne affyrede mindre fyrværkeri, ville der selvsagt også være færre skader. Men for os er det også vigtigt, at vi kan have tillid til at de regler, der er opsat for affyring af fyrværkeri, også overholdes, siger skadedirektør i Gjensidige, Henrik Sagild.

Brug af ulovligt fyrværkeri eller affyring uden for den lovlige periode kan medføre bøder på op til 2000 kroner.