Har du alt til dit marsvin?

SPONSORERET INDHOLD: Marsvinet er en gnaver, ligesom hamstere, mus og rotter. Derudover er det et populært kæledyr, særligt blandt børnefamilier. Hvis du har overvejet at få et marsvin hjemme i din familie, så kan det dog være, der er nogle ting, du lige skal have styr på inden.

Selvom marsvin kan være nemme kæledyr at passe, så er der nogle ting, som de har behov for. Deres behov er du som ejer jo nødt til at tage ansvar for. Er du i tvivl om, hvad det er, så kan du blive klogere ved at læse denne artikel.

Marsvinet skal have et sted at bo

Dit marsvin skal have et sted at bo, og nærmere bestemt et marsvinebur. Det er nemlig ikke et kæledyr, der normalt render frit rundt i folks hjem. Det kan selvfølgelig være både sjovt og hyggeligt at lukke marsvinet ud af buret af og til, men som udgangspunkt skal det have et bur.

Du skal vælge mellem to slags bure:

• Et udendørsbur

• Og et indendørsbur

Hvis du vil, kan du selvfølgelig også vælge at købe begge dele. Så er du også sikker på at have et varmt sted for marsvinet at være om vinteren.

Størrelsen er heller ikke lige gyldigt. I naturen er marsvinet vant til at have masser af plads, så jo mere plads du kan give det des bedre. Du kan eventuelt supplere med en større indhegning rundt om buret, så der er mere plads for marsvinet at boltre sig på i haven, mens der stadig er plads til at trække sig.

Der skal også være styr på resten

Der er naturligvis meget mere, du skal have styr på i forbindelse med anskaffelsen af dit marsvin. Du skal for eksempel have styr på foder, så dit kæledyr ikke sulter og samtidig får den næring, det har brug for. Til dette foder skal du også have en madskål.

Noget af det som marsvinet spiser, er hø. Det kan også lide meget andet som for eksempel:

• Grønkål

• Hvidkål

• Gulerødder

• Peberfrugt

Marsvinet skal også have noget at drikke, og derfor skal du have fat i en vandflaske, som det kan drikke af.

I buret skal du sørge for at lægge masser af halm, så marsvinet kan holde varmen og ligge blødt. Halmen er også noget, som marsvinet leger i. Det kan også være en god idé med legetøj.

Endelig skal du give marsvinet plads til at gå på toilet.