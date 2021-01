Håb for fremtiden – også i Brønshøj og Husum

Nytårshilsen fra børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen

Af børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen

2020 har været helt særligt. Ingen kunne forudse, at årtiet skulle starte med en pandemi og total nedlukning af samfundet.

Derefter kun en delvis genåbning med restriktioner overalt. Fjernundervisning, digitale møder og mundbind i offentlig transport og butikker.

Det har krævet stor omstillingsparathed fra os alle. Og det har været hårdt. Mange mennesker har mistet deres arbejde i virussens kølvand. Og mange har kæmpet med ensomhed i en isoleret tilværelse.

Men nu går vi en lysere fremtid i møde. Også i Brønshøj og Husum. Solen bliver en hyppigere gæst, Corona-vaccinen er på vej og vi går ind i et år, hvor vi endelig investerer i vores børn for alvor.

I efterårets budgetforhandlinger afsatte vi 450 mio. kr. til at indføre minimumsnormeringer før tid i alle Københavns daginstitutioner. Det skal give vores dygtige pædagoger flere kolleger og bedre forudsætninger for at skabe en hverdag med høj pædagogisk kvalitet for børnene.

For mig som socialdemokrat opvokset i Tingbjerg er det afgørende, at vi har fokus på at skabe høj kvalitet i institutioner med mange udsatte børn. Derfor har vi i år sat ekstraordinært ind i Tingbjergs daginstitutioner med penge til et kvalitetsløft af både de fysiske rammer og det pædagogiske arbejde.

Vi er ikke i mål endnu. Men tilsynsrapporterne for daginstitutionerne i Tingbjerg viser overordnet, ligesom resten af Brønshøj og Husum, en klar fremgang i den pædagogiske kvalitet.

2020 blev tilmed et ekstra særligt år for børn og voksne på Bellahøj Skole. Den store renovering af skolen og fritidshjemmet står nu færdig efter flere års byggeri. Dermed har hele skolen nu topmoderne faciliteter.

I Brønshøj er der udsigt til et nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole. Her skulle der ellers laves en ny tandklinik for børn. Men i en god byttehandel for alle parter, laver vi nu tandklinik i Pilegården, hvor kulturhuset bor i dag. Samtidig er Brønshøj Gamle Skoles store rum og attraktive udearealer mere velegnet til kulturhus end Pilegården.

Og så vandt 13-årige Liva fra Brønshøj børnenes Melodi Grand Prix i en propfyldt Royal Arena blot 11 dage før, statsministeren lukkede landet ned. Liva vandt med en sang om klimaforandringerne, og hvad vi kan gøre ved dem.

Det glæder mig, at mange børn og unge går ind i klimakampen med liv og sjæl. Der er håb for en lysere fremtid. Også en mere grøn og bæredygtig fremtid.

Godt nytår!