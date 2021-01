Forebyg støj på kontoret

SPONSORERET INDHOLD: I denne tid, hvor mange arbejder hjemmefra, har vi skullet vænne os til helt nye måder at arbejde på. Det har ført nye udfordringer med sig, men det har nok også været lidt af en øjenåbner for mange. De har måske endda fundet ud af, at de får meget mere lavet derhjemme og er meget mere effektive.

Det handler her i høj grad om, at vi måske lige pludselig sidder i komplet stilhed derhjemme, at vi ikke konstant bliver forstyrret af alle mulige telefoner, der ringer og kollegaer, der lige kommer forbi. Vi har ro og fred til at udføre vores arbejde, og det har gjort os meget mere effektive.

Én ting er derfor blevet åbenlyst: Vi skal forebygge støj på arbejdspladsen for at sikre effektivitet og koncentration på kontoret. Støj fører nemlig ikke kun til forstyrrelser, men det kan faktisk i værste fald føre til stress.

Heldigvis er der meget, man kan gøre for at komme støj på kontoret til livs. Vi har her samlet nogle af de mest populære tips til at skabe mere ro på kontoret.

Akustik- og skærmvægge

Hvis man sidder i et storrumskontor med mange arbejdsstationer, er første skridt at dele arbejdsstationerne mere op, så de er bedre afgrænset. Akustik- og skærmvægge er en god mulighed for at opdele arbejdsstationerne og samtidig sænke støjniveauet på kontoret. Akustik- og skærmvægge er nemlig lydabsorberende og kan faktisk tage en stor del af den almindelige støj, der forekommer i et storrumskontor. Det kan forbedre både effektivitet og koncentration blandt medarbejderne – og det hjælper samtidig også med, at medarbejderne ikke bliver forstyrret ved synet af hinanden.

Telefonboks

Akustik- og skærmvægge kan gøre meget for støjniveauet på kontoret – og det er helt klart en investering værd. De kan dog ikke tage al støjen. Her findes der dog en rigtig god løsning, som bliver mere og mere populær: En telefonboks til kontor. En telefonboks er en slags rum-i-rum løsning, dvs. det er et mobilt rum, som kan opstilles stort set overalt rundt omkring på kontoret.

Telefonboksen kan bruges som et ekstra mødelokale, som ekstra kontor til nogle medarbejder eller blot som stillerum til de personer, der nogle gange har brug for komplet ro og fred til at udføre deres arbejde. Mulighederne er mange, og det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Det er en absolut effektiv måde at sænke støjniveauet på kontoret – helt uden at skulle investere i store ombygninger og lignende.