Første rækkehuse sættes til salg i Tingbjerg

Sådan vil byggeriet se ud, når det er færdigt. Fotomontage: NREP

Byudviklingsselskabet NREP sætter de første syv rækkehuse til salg i Tingbjerg til priser langt under, hvad andre rækkehuse i Københavnsområdet koster

Af Erik Fisker

Forvandlingen af Tingbjerg fra en noget slidt og belastet bydel til et attraktivt byområde går hurtig. Bytorvet (tidl. Lille Torv) på hjørnet af Ruten og Terrasserne står færdigt med nye familieboliger, nye forretninger og et nyt hus til boligselskabet SAB.

Arbejdet på Store Torv skrider frem efter planen. Udtjente butiksarkader og bygninger rives ned, så der kan bygges nyt med blandt andet plejehjem, boliger og forretninger. Og nu tages for alvor fat på planen om at der skal bygges mere end 1.000 nye private boliger i området.

Beskeden prissætning

Det er byudviklingsselskabet NREP, der skal stå for byggeriet af de mange nye boliger, og der lægges ud med at opføre 8 rækkehuse nord for Tingbjerg Skole. de syv sættes til salg, mens det ottende skal anvendes som prøvebolig for interesserede købere.

– Der bliver tale om modulbyggeri, så når lokalplanen er på plads, går vi i gang, så jeg regner med at husene står færdige til indflytning allerede nu til sommer, fortæller byudviklingsdirektør i NREP, Jens Kramer Mikkelsen.

– Vi vil med disse boliger gerne vise den kvalitet og det udstyr, der kommer til at præge den store udbygning af boliger i Tingbjerg. Rækkehusene bliver på 84 og 117 kvadratmeter, og prisen kan holdes nede på 2,4 mio. kr. for det mindste og 3,25 mio. kr. for det største, fortsætter Jens Kramer Mikkelsen.

Der skal ansøges om køb

Ikke alle, der kan få lov til at købe et af de 7 rækkehuse, der sættes til salg. Interesserede mulige købere skal indgive en motiveret ansøgning.

– Vi lægger særlig vægt på, at de nye beboere vælger Tingbjerg til, samt at de viser lyst og interesse til at blive en aktiv del af livet og aktiviteterne i bydelen. Det vil også veje positivt, hvis man kommer fra området og kender Tingbjerg. Men alle er velkommen til at søge, både folk fra Tingbjerg og folk udefra, slutter Jens Kramer Mikkelsen.

Hvis en af de kommende ejere af et af rækkehusene ønsker at sælge sin bolig inden der er gået fire år efter købet, skal halvdelen af gevinsten afleveres til en lokal bydelsforening, der står for fælles aktiviteter i området. Det sker for at sikre, at de billige boliger går til folk, der ønsker at bidrage til Tingbjerg og ikke bare ønsker en hurtig gevinst ved videresalg.