SPONSORERET INDHOLD: Din tid er vigtig og hver time tæller. Derfor kan det være både vanskeligt og tidsfrarøvende at skulle vente i lange køer og på lange svartider, når du har fået foretaget en test for COVID-19.

Af SPONSORERET INDHOLD

Derfor tilbyder vi flere private testcentre nu COVID-19-hurtigtests, som et supplement til myndighedernes nuværende teststrategi. Hos disse testcentre kan du både få foretaget en hurtig antigen-test fra Biosynex eller den CE-mærket PCR-test. Således slipper du for at vente flere døgn på dine testsvar, og kan på den måde udnytte din tid til fulde.

Høj faglighed og professionelt personale

Hos disse private testcentre kan du med ro i maven blive testet for COVID-19. Her er den høje faglighed nemlig i fokus, når det professionelle personale hver dag tester danskere for COVID-19. Testcentrene holder sig løbende opdateret i forhold til hele tiden at arbejde i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og for at sikre, at kunderne altid får en behagelig og tryg oplevelse, når de testes. Du er derfor altid i trygge hænder, når du lader dig test for COVID-19 på et af landets private testcentre.

95% følsomhed

Står du overfor deltagelse i et arrangement med flere personer, er det en god idé, at du bliver testet inden, så du kan deltage i arrangementet uden bekymringer. Du kan vælge mellem en hurtig antigen-test eller den CE-mærket PCR-test. PCR-testen har en høj sensitivitet og lever op til markedsstandarden med minimum 95% følsomhed. Samtidig har en PCR-test en specificitet på 100%. En PCR-test er en meget følsom testmetode, der kan påvises helt ned til én enkelt viruspartikel fra en prøve, der foretages i næsen eller halsen. Af samme grund vurderes en PCR-test også at være mere følsom end den godkendte antigen-test.

Undgå lange køer og svartider

Hos de private testcentre slipper du for at vente i lange køer, for at få foretaget din test. Hos dem kan du nemlig nemt booke tid til at få foretaget en PCR-test. Du kan også altid komme ind fra gaden og blive testet. Foretages din PCR-test inden tidligt på dagen vil du også være garanteret svar samme dag. Foretages den senere på dagen vil du være garanteret at få svar på din prøve dagen efter. Svaret modtager du via SMS, så du nemt og hurtigt kan blive orienteret. Testen varierer i pris, men koster omkring 1.500 kroner og sikre dig altså, at du med ro i maven kan deltage i selskaber med færre mennesker.

Book tid til din PCR-test

De private testcentre er typisk lægedrevede testklinikker, der værner og professionalitet. Du er derfor altid sikret en professionel oplevelse, når du får foretaget en antigen- eller PCR-test. Du kan nemt og hurtigt booke en tid til at få foretaget en PCR-test, og dermed sikre dig, at du kan nyde samværet med dine nærmeste til fulde uden at være bange for at smitte andre.