De københavnske familier betaler

Udligningsreformen er trådt i kraft og denne debattør er ikke tilfreds

Af Jakob Næsager, gruppeformand og politisk leder, C, borgerrepræsentant

Nu betaler en københavnsk børnefamilie 1.000 kr om måneden i udligning til andre kommuner. Det er helt vildt. Vi konservative synes, at det i forvejen er alt for dyrt at bo i København. Vi har derfor stemt imod den nye udligningsaftale, hvor København fra den 1. Januar i år skal betale 2,2 mia kr om året til andre kommuner.

Det er bl.a. Socialdemokratiet og Venstre, der har besluttet den nye udligning, og dermed de højere udgifter for københavnerne. Efter kommunalreformen burde alle kommune have en størrelse, hvor endnu flere var økonomisk bæredygtige og kunne klare sig selv.

Lønningerne i København ligger på landsgennemsnittet, men huspriser og husleje ligger betydeligt højere i København end i mange provinskommuner. Derfor er det ikke rimeligt, at en københavnsk familie nu skal betale 1.000 kr om måneden i udligning.